ЗАРЕЖДАНЕ...
Интересен участник се завъртя в предаването "Стани богат"
©
Младата жена се появи с високи осемсантиметрови токчета и бързо спечели на своя страна известния телевизионер. Но макар той да предрече, че Сияна ще спечели голямата награда в шоуто, младата жена почна да си харчи жокерите още в първите въпроси.
След като поиска помощ за отговор на въпрос за 400 лева, а след това изхарчи два наведнъж, Кънчев обяви Сияна за Принцеса на най-бързо изхарчените жокери.
Идеята му дойде от въпроса, на който той самия се опита да й подскаже, като я възпря да даде грешен отговор и умишлено я насочи да потърси помощ.
За каква е провъзгласена Мерилин Монро през 1948 година:
- за Кралица на Холивуд;
- за Баронеса на бикините;
- за Принцеса на картофите;
- за Кралица на артишока
Сияна тутакси се насочи към първия отговор, но Кънчев я възпря с обещанието: Кажеш ли ми един филм на Монро, ще ти помогна с отговора.
По този начин водещият й намекна, че Мерилин е известна просто защото е Мерилин и е скандална, а не защото е талантлива актриса.
Младата жена се вслуша в Кънчев и избра да се обади на един от приятелите си, но удари на камък. След това поиска помощ от татко си в публиката. Човекът реши да заложи на Баронеса на бикините, но в последния момент Сияна се сети, че според публикация Монро е надянала картофен чувал, за да докаже, че красотата й не идва от дрехите, както твърдели нейни конкуренти.
В крайна сметка отговорът не е нито един от предположените. Монро е обявена през 1048 година за Кралица на артишока по време на ежегоден фестивал в следвоенна Америка. По това време актрисата е само на 22 години.
Така Сияна си тръгна от шоуто със скромната сума от 500 лева.
"Е, ще ти остане тръпката", изпрати я Кънчев.
Още по темата
/
Виктория Бекъм: Стига!
30.09
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.