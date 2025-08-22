Инжекциите за отслабване могат да повишат риска от рак на бъбреците – "тих убиец“, който сега засяга все повече хора под 50 години – въпреки че нови изследвания показват, че те биха могли да предпазват от други тумори.Тревогата идва от най-голямото досега проучване на пациенти, приемащи инжекции за отслабване, като Ozempic и Mounjaro, което е проследило близо 44 000 хора с наднормено тегло и затлъстяване в продължение на до десет години, пише Daily Mail.Въпреки че лекарствата са свързани със 17% по-нисък риск от рак като цяло – със значителен спад в туморите на яйчниците и матката – изследователите също така откриха обезпокоителен сигнал за рак на бъбреците.Пациентите, получаващи инжекциите, са били с около една трета по-склонни да развият заболяването, отколкото тези, които не са ги приемали, като рискът е най-висок сред хората под 65 години и хората с наднормено тегло. Ракът на бъбреците е един от най-бързо нарастващите видове рак във Великобритания и САЩ и често е наричан "тих убиец“, защото рядко причинява симптоми, докато не е напреднал.Лекарите предупреждават, че когато се появят явни признаци като кръв в урината, постоянна болка в гърба или бучка под ребрата, често е твърде късно за успешно лечение. Всяка година се диагностицират почти 14 000 британци, а смъртните случаи са 4700. В САЩ има около 80 000 нови случая годишно.Ако ракът се открие рано, три четвърти от пациентите оцеляват поне пет години, но след като се разпространи, преживяемостта спада до едва 18%.