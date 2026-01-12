Йоанна Темелкова изненадващо обяви, че се отказва от актьорската професия още в първите дни на новата година. При това екранната Ния от сериала "Под прикритие", чийто нов сезон тръгва скоро по БНТ, се раздели с гилдията с болезнено честна равносметка. В нея прозира огорчение, за което Йоанна и преди е намеквала, но в друг контекст. За такова е говорил и любимият й – колегата й Мартин Гяуров, с когото имат 9-годишен син. Може би затова веднага се появи слух, че и той планира ново начало в професионален план."Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има "ред", нали...", сподели 39-годишната актриса в социалната мрежа. Тя сложи в този "ред" и "едно голямо сърце" за публиката си. Винаги ще пази любовта й. Така че няма да й липсва. "Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си!", написа Йоанна. Тя напуска актьорската професия, след 17 години на сцената. Засега не е ясно в каква насока ще поеме. Има предположения, че актрисата няма да се откъсне изцяло от изкуството и ще се посвети на продуцентска дейност. Няма да й е чуждо, както и самата промяна, която предприема.Актрисата, позната и от сериала "Братя" по Нова тв, на два пъти е напускала щата си в театър "София". Работила е на свободна практика, което не й било никак лесно, още повече че съвпаднало с ковид пандемията. В тази връзка Йоанна е изразявала недоволство от отношението на държавата към артистите, работещи на свободна практика.Докато беше на щат в театър "София", Йоанна изигра някои от най-важните си роли на театрална сцена. Актрисата обаче е признавала, че през това време й липсвала комуникация с хора извън обичайния й професионален кръг. Имала нужда се развива и в други посоки. Сигурно затова преди години тя записа магистратура в Софийския университет "Изкуства и съвременност". Йоанна пишеше с желание рецензии за културни събития и взимаше изпитите си с отлични оценки. За жалост така и не се дипломира. Останало й да вземе само още един изпит, но Йоанна забременяла със сина си Филип, който днес е на 9 години, и магистратурата й останала на заден план. Актрисата обаче не преустанови стремежа си да се обогатява и след време изкара кино-курс, воден от Димитър Маринов – първият българин, качил се на сцената на Оскарите през 2019г., като част от актьорския състав на филма "Зелената книга". Йоанна е намеквала и за мечтата си някой ден да има собствен театър. Сигурно затова би било твърде неочаквано за почитателите й, ако актрисата се посвети на професия, нямаща нищо общо с изкуството.Мъжът й Мартин Гяуров, с когото миналата година сбъднаха мечтата си и играха заедно в постановката "Имам цялото време", също предприе голяма промяна преди време. След като премина през сериозна криза, внукът на оперния певец Николай Гяуров и син на диригента Владимир Гяуров реши, че вече ще участва само в спектакли, които му харесват, и в които вижда смисъл. А можело пък и да съсредоточи усилията си в правенето на театрална музика. Актьорът показа таланта си, след като се погрижи за музиката на спектакъла, в който си партнира с Йоанна.Преди да реши да участва само в проекти, които са му на сърце, Мартин Гяуров минал през дълъг и труден период, който започнал с тревожност и паник атаки, после се появил гневът, заради не получените, но заслужени според него шансове, и невъзможността да се примири с някои неща в професията. Всичко това му се отразило пагубно. Началото било в ковид пандемията. Актьорът ежедневно следял новините за здравната криза, докато в един момент усетил, че в него се заражда страх. Малко след като се разболял от коронавирус пък, Мартин бил връхлетян от паник атака. Ръцете и краката му изтръпнали, вдигнал кръвно и сърцето му забило учестено. С времето тревожността се задълбочила и продължила да се проявява като физическо неразположение. Затова актьорът потърсил помощ. Допитал се до кардиолог, после и до психиатър, който му предписал леки медикаменти за тревожността. Когато обаче нещата ескалирали, Мартин осъзнал, че тушира симптомите и не бори проблема."Когато един човек, както е в неговия случай, попадне в една общност, на едно място, което всъщност не е неговото, но той няма избор, и се опитва да търси по всякакъв начин мотивация да продължава да бъде там и тогава се случва това пропадне", споделяла е жена му Йоанна, с която са заедно от 13 години. Мартин започнал да излиза по-често с приятели на бар. Този период траял съвсем кратко. Тъй като обаче подобно поведение било неприсъщо за актьора, половинката му много се притеснила за него. Още повече, когато "пропадането" дало отражение и в работата на Мартин Гяуров. Йоанна усещала, че мъжът й се чувства виновен и безпомощен, но и не знаел какво да направи. Затова тя го посъветвала да потърси психотерапевт. Тази идея вече била хрумнала и на Мартин, който се убедил, че трябва да открие причината за случващото се с него.След работа с психотерапевт, актьорът бързо разбрал, че проблемът е главно в работата му. Мартин прогледнал, че театърът, в който участва, за него отдавна няма кауза. Този театър се разминавал с правилата, а и естетиката, на които актьорът бил учен от преподавателя си проф. Здравко Митков, чийто клас завършил в НАТФИЗ, както и в семейството си. Освен това, на Мартин Гяуров му тежало, че не получавал шансовете, които смятал, че заслужава. Не бил доволен и от това, че работел с чудовищна заетост и натоварване срещу доста ниско заплащане, а се лишавал от безценни моменти със семейството си. Всички тези фактори, наред с тревожността му в пандемията и наближаването на 40-тия му юбилей, се наслоили и довели до кризата, която Мартин преборил с помощта на психотерапевта и на жена си."Нарани ме, че никой не му се обади да го пита как е", признавала е Йоанна преди време. Допускала е и причината - темата била деликатна. За тези неща в гилдията им бързо се разчувало, но Йоанна все пак не била направила събрание на колегите си, за да им обясни за трудния период, през който мъжът й преминава. И все пак на актрисата й било мъчно, че никой не ги потърсил. Усетила, че и на Мартин му се искало да усети загриженост и подкрепа от колеги. Трудният период, през който преминали обаче, заздравил допълнително връзката им. Още повече, че след като актьорът се съвзел, трябвало да бъде в помощ и опора на Йоанна. На нея й трябвало време, за да се събере, както е споделяла, след преодолените препятствия. Актрисата изпаднала в депресия – нямала желание да прави каквото и да е и не виждала смисъл. Тогава Мартин й помогнал с разговори и подкрепа, както и с обичта си. Синът им Филип също допринесъл за това Йоанна да се съвземе по-бързо."Това, което разбрахме, е, че сме един за друг", казвала е актрисата за отношенията с мъжа си. Обстоятелствата, обобщавала е тя, ги вкарали "в много дълбоки води", но излезли заедно, пише HotArena.