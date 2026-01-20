Йоана Илиева, половинката на Мартин Елвиса, отговори директно на доста пикантен въпрос, който често ѝ задават последователите ѝ в социалните мрежи, а именно дали е бременна.Повод за нескрития интерес от страна на феновете на блондинката е факта, че тя доста често показва в профила си семейни кадри от общия дом, който дели с бизнесмена.Наскоро пък той показа и в какво е превърнала любимата му апартамента му - в истинско фотографско ателие за инфлуенсърски фотосесии.В Инстаграма си пък красавицата призна, че е получавала този въпрос десетки пъти досега. И явно има отработен отговор:"Имам този въпрос около 50 пъти. Не, не съм. Обичам да си хапвам", написа Йоана с усмивка.В друга своя публикация тя засегна и темата за майчинството, като сподели, че според нея няма "правилна възраст", на която една жена трябва да стане родител. По думите ѝ всичко е строго индивидуално и зависи от това кога човек се почувства истински готов.