Йорданка Христова издаде най-трудно написаната трета част от своята автобиография "Изповед“. Донякъде е разбираемо защо за певицата разголването не е било никак лесно — просто това са най-личните й истории, в които говори за своите мъже. Точно в тази част тя повдига завесата и на една голяма мистерия — била ли е любовница на Фидел Кастро, или слухът за интимните й отношения с бившия кубински лидер е просто жълта измислица."Когато за първи път се тиражира тази клюка, бях бясна — признава в автобиографията си Йорданка Христова. — След като и вестниците след 1989 година започнаха да пишат, опровергах я в известен ежедневник. Полза нямаше.Какво ли не се изписа за мен и Фидел. Масло в огъня наля едно интервю на наш дипломат, който останал изненадан при официална среща, когато Кастро го попитал: "Как е Йорданка Христова?“.Прекрасно разбирам, че нито ще разубедя вярвящите, нито ще убедя неверниците. Затова нека всеки го възприема, както му харесва.И сега изненадата — като визия и излъчване харесвах друг — малко известен у нас — Флавио Браво. С две думи, Фидел като мъж никога не ме е привличал, не ме е вълнувал.С много болка Йорданка Христова говори и за още един от важните мъже в живота си — за своя съпруг Георги Стоичков, син на бившия партиен функционер Григор Стоичков.С него всичко започнало като приказка, макар на сватбата булката да била с черна рокля, но завършило с пълно фиаско.След 10 ноември, когато вятърът на промяната задухал в различна посока, много приятели се отдръпнали от Георги Стоичков, а това той преживял трудно. Започнал да се държи грубо с Йорданка и с двете им деца. Тя решава да се разведат, но въпреки официалната раздяла живеят четири години под един покрив."Почти всяка вечер напрежението вкъщи можеше да се разреже с нож - разкрива голямата певица. - Тряскаха се врати, повишаваше се тон, предизвикваха се скандали без основание с децата. Веднъж Георги внезапно ме удари. Няма да навлизам в описателни подробности, но носът ми оттогава е крив.“В третата част на автобиографията си Йорданка Христова откровено говори за голямата си любов с музиканта Християн Платов и защо е решила да се разделят, за връзката си със съпруга на тв водещата Бригита Чолакова и как двете са били в доста изострени отношения, но след това са станали приятелки.Голямата певица ще представи официално последната част от автобиографията си "Изповед“ на 10 декември в столичния хотел "Астория“. На срещата й със своите почитатели тя ще разкаже много лични истории и ще раздаде автографи, писа "Филтър“.