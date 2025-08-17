Йоргос Мазонакис е бил приет в държавна психиатрична клиника рано следобед в сряда, 14 август, където в момента се лекува, предаваОчаква се певецът в близко бъдеще да бъде преместен в частна клиника по негово искане и по искане на семейството му.През октомври 2024 г. Мазонакис завежда две дела срещу сестра си Васо след семеен спор, който става публичен. Според адвоката му исковете са заведени в Първоинстанционния съд в Атина и изискват пълна отговорност от всички отговорни страни за финансовите разногласия между братята и сестрите.По това време Мазонакис заяви: "Тук всичко се плаща“, добавяйки, "Истинската вреда е раната върху доверието ми в хора, които смятах за свои.“Спорът между братята и сестрите стана публично достояние за първи път през май 2024 г. Адвокатът на Мазонакис го определи като "сериозен правен спор“, насочен към защита на активите и професионалната кариера на певеца.До 2019-2020 г. Васо Мазонакис е била мениджър на брат си и е контролирала неговите финансови и имуществени дела. Слухове за напрежение между тях са се появили още през 2014-2015 г., според сведенията, заради финансови проблеми, но по това време са били бързо разрешени.Мазонакис изглежда е имал пълно доверие на сестра си, която редовно посещавала неговите представления до сезон 2019. Когато обаче популярният певец започнал да се изявява в Kentron Athinon през 2021 г. – добавяйки четвъртъчно представление към графика си, ход, широко обсъждан в медиите – сестра му спряла да се появява на неговите представления и мениджмънтът му бил поет от други.