Йоргос Мазонакис беше изписан от психиатричната клиника "Дромокаетеио“ след пет дни хоспитализация, съобщи Kathimerini.През цялото време на престоя си в болницата известният певец поддържаше постоянна връзка с адвоката си, с когото планираше следващите си лични и правни стъпки.Приемът му в психиатричната клиника беше извършен по прокурорска заповед и по искане на баща му и сестра му, без неговото съгласие, на 14 август. Самият той настоява, че не страда от никакъв психиатричен проблем и че всичко, което се е случило, е станало без негово знание."Временният ми престой тук, в "Дромокаетеио“, се случи без да бъда попитан и без мое знание. Не страдам от никакво психично заболяване, което да изисква психиатрична грижа и което би могло да ме направи опасен нито за себе си, нито за други. Имаше позорна режисура зад това изпитание. Благодаря ви от дъното на сърцето си – на фенове, сътрудници, приятели, на предприемачите от Fever – за безрезервната подкрепа, за помощта и за любовта, която ми показвате в този труден личен момент. Чувствам се благодарен и ви обещавам, че скоро ще бъда близо до вас“, заяви Георгиос Мазонакис пред телевизионния канал Star.В събота, 16 август, семейството на Георгиос Мазонакис издаде съобщение по повод неговата хоспитализация, като подчерта, че "за тях значение имат неговото здраве и животът му, а всичко друго не ги засяга“.По-конкретно те заявиха: "За нас, семейството на Георгиос, значение имат неговото здраве, безопасност и живот. Всичко останало не ни засяга, не ни докосва, не го коментираме. Със сигурност не може да бъде поле за противопоставяне. Когато отмине опасността за живота му, тогава всеки трети може да прави изявления, да изразява позиции и да подкрепя всичко, което смята, че ще го направи близък и обичан.“