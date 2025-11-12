Йовица от "Ергенът: Любов в рая" се реши да си имплантира зъб. Това се случва след като беше обект на доста подигравки от страна на зрители и участници във формата на риалитито.Той се щракна пред зъболекарски кабинет и написа:"Хайде, сега да измислим нова тема за коментари, че тази вече остаря" под снимката, която публикува в социалните мрежи.