Ирена Георгиева: България трябва да бъде позиционирана като сигурна и предвидима дестинация за предстоящия летен сезон
©
"Важно е да имаме ясна картина за записванията, да чуем препоръките на бизнеса и да реагираме навреме. България трябва да бъде позиционирана като сигурна и предвидима дестинация за предстоящия летен сезон“, заяви министърът на туризма Ирена Георгиева в началото на срещата. Тя подчерта, че в настоящата динамична международна обстановка страната ни има реален шанс да се утвърди като предпочитано място за туризъм.
По информация на бранша към момента България запазва стабилност с лек ръст на резервациите от около 1%, подкрепен основно от пазарите в Централна и Източна Европа. Наблюдава се положителна тенденция при семейните пътувания с ръст от около 7%, което очертава възможност страната ни да се позиционира по-силно в този сегмент. Полша остава сред най-стабилните пазари, като България се нарежда сред водещите дестинации и запазва конкурентно ценово предимство, а според туроператорите настоящата международна ситуация създава и допълнителни възможности за страната ни на фона на по-несигурни дестинации. В същото време се наблюдава натиск върху цените заради повишени транспортни разходи и известен застой в записванията през последните седмици, Сред основните предизвикателства в сектор туризъм остава и недостигът на работна ръка, като беше подчертано, че към момента няма забавяне в процедурите за краткосрочна заетост, но е необходимо допълнително улесняване на процесите.
Представители на бранша подчертаха, че вътрешният туризъм ще има ключова роля за стабилизиране на сезона и предложиха по-активна реклама за насърчаване на пътуванията на български туристи.
Участниците в срещата набелязаха поредица от мерки за справяне с маркираните от бранша предизвикателства, сред които мерки са провеждане на информационна кампания, насочена към потребителите, която да повиши информираността относно предимствата, правата и задълженията при организирани пътувания, провеждане на срещи с компании от застрахователния сектор за разработване на продукти, покриващи рискове при пътувания с по-широк обхват.
Временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев поясни: "Работим добре и сме в непрекъсната комуникация с Министерството на туризма. Една кампания за повишаване на информираността на потребителите на организирани пътувания, съвместно с Министерството на туризма е полезна стъпка, защото вярваме, че информираният потребител е по-добре защитен".
В заключение министърът на туризма Ирена Георгиева заяви: “На фона на глобалната несигурност, България се подготвя с предварително координирани действия между институциите и бранша и излиза с ясна заявка за сигурност и качество в туристическия продукт за един успешен летен сезон".
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.