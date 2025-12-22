"Искам да внеса жива елха в дома си, а не пластмасова": Все повече хора предпочитат истинските коледни дръвчета
© bTV
"Исках да внеса една жива елхичка в дома си, а не пластмасова, с каквато съм свикнал“, споделя пред bTV купувач. За дома си избира сребрист смърч – най-търсеният вид коледно дръвче тази година.
"Хората харесват сребристия смърч, защото е леко синкав на цвят и се отличава от останалите зелени дръвчета“, обясняват търговците.
Цените на живите коледни дръвчета тази година варират значително – от 60 до 500 лева, в зависимост от вида, размера и начина на отглеждане. По-достъпни цени могат да се открият в разсадниците на горските стопанства.
В разсадник на Горското стопанство в Ямбол живи елхи с височина между 1 и 2 метра се предлагат на цени между 20 и 60 лева, като сребрист смърч с височина между 60 см и 1,20 м може да се купи за около 24 лева.
За хората, които нямат възможност да се грижат за дръвчето след празниците, съществува и алтернатива – връщане на елхата.
"Най-добрият вариант е дръвчето да бъде засадено, а ако няма такава възможност – да се върне при нас в коледния парк. Маркираме го с табелка с името на семейството и го отглеждаме целогодишно. Догодина може отново да бъде взето с отстъпка“, обясняват от стопанството.
