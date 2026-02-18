EuroNews.
Петте избрани кандидати ще имат пълен достъп до острова, който ще им се разпредели, до лятото на 2027 г., съобщава Telegraph. Процедурата предвижда подаване на кратко видео, като прозорецът за кандидатстване се отваря веднага. Според изпълнителния директор на националната туристическа организация Visit Sweden, Susanne Anderson, целта е да се предложи "най-автентичната форма на лукс: спокойствието и тишината, които съпътстват притежаването на собствен остров“.
Швеция има общо около 267 000 острова — повече от всяка друга страна в света. Освен Флисан, в списъка са още един остров в архипелага на Стокхолм, един в югозападната част на пролива Категат, един близо до Полярния кръг във водите на Балтийско море до Умео и един в езерото Венерн, най-голямото езеро в Западна Европа.
Искате собствен остров? Швеция дава безплатно пет луксозни оазиса
