ЗАРЕЖДАНЕ...
Историческа вечер в сърцето на София, Стоичков посрещна Карерас и Доминго
Заради двата концерта на 28 и 29 август от Столична община въведоха временна организация на движението.
До 30 август в района са ограничени престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства. Повече вижте ТУК.
Незабравимо музикално изживяване от световна величина стартира в 20 часа.
По-рано през деня оперните певци бяха на посещение в музея на Христо Стоичков по негова покана.
Камата публикува снимки и написа: "Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата "Христо Стоичков", Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля! Цяла България ще ви аплодира на вашата звездна Гала в София 2025 - мега събитието на годината!".
Още от категорията
/
Обичаме да ги хапваме, но освен с удоволствие ни подхранват с витамини и минерали и спират лоши болести
17:02
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:42
Имотите в Италия: Малка градска къща за около 150 000 евро, а вила с басейн между 400 000 и 500 000 евро
11:05
Имунолог: Появяват се възможности за създаване на нови терапии за справяне с вирусните чревни инфекции
11:02
Празник е!
08:18
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, то първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
27.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.