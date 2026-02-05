Историята, която започва с ужас, но завършва с чудо
©
"Мислехме, че я губим.“ С тези думи Ник разтърси феновете си в откровено интервю, в което без заобикалки разказа за ада, през който е преминало семейството му. Вместо щастлив финал и сълзи от радост, появата на Малти Мари се превръща в драматична битка между живота и смъртта.
Малката се ражда чрез сурогатна майка през януари 2022 г. – цели три месеца по-рано от очакваното. Обаждането от болницата идва внезапно, а гледката, която посреща Ник и Приянка, е ужасяваща.
"Тя тежеше малко над 700 грама. Беше лилава. Лекарите буквално я реанимираха пред очите ни“, признава певецът, все още развълнуван.
Кошмарът се задълбочава и заради строгите COVID-мерки. Вместо да гушнат новороденото си у дома, двамата прекарват по 12 часа дневно в болницата в продължение на три месеца и половина. Малти остава в неонатологичното интензивно отделение под непрекъснато наблюдение, а състоянието ѝ е критично.
През престоя си бебето преминава през шест кръвопреливания – всяко от тях битка за още един шанс. Всеки ден е изпитание, всяка нощ – страх дали утрото ще дойде с добра новина.
Едва когато лекарите се уверяват, че животът на Малти вече не е в опасност, Ник и Приянка успяват да я отведат у дома. Днес тя е здраво и жизнено дете, но преживяното оставя дълбок отпечатък.
"Това промени всичко – начина, по който гледаме на живота, и връзката ни като семейство“, признава Ник.
История, която започва с ужас, но завършва с чудо – и напомня, че дори зад блясъка на Холивуд понякога се крият най-тежките човешки драми, пише "Телеграф".
Още по темата
/
Любо Нейков стяга сватба
04.02
Още от категорията
/
Стойчо се завърна?
16:52
Пластичен хирург: Жената нямаше нос, част от устата, не можеше говори и да се храни. Вече го прави
09:52
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.