Пътуването до Южна Америка, обхващащо 5 държави: Аржентина, Бразилия, Уругвай, Перу и Чили, бе дълго обмисляно и старателно подготвяно пътешествие, което решихме да направим есента, защото тогава в Южна Америка е пролет и е много красиво и спокойно. Това каза внас водещ Ася Александрова пътешественикът дигитален маркетолог Ива Атанасова."Много са различни всички тези места, за да могат да се сравнят. Не може да сравним Мачу Пикчу, което беше нашия хайлайт в Перу, и Буенос Айрес, който е град, в който биха живели хора в по-активна възраст. Не може да сравним тези две дестинации. Рио пък е място, което аз бих посетила отново, но пък не бих живяла там,“ каза гостът и добави, че за всяка една дестинация са си определили едно конкретно място, което "ни беше най-силното, като емоция и преживяване, което бяхме предвидили предварително“.За пътешественика енергията на Мачу Пикчу е свещена и умиротворяваща. "Аз направих хайкинг до Мачу Пикчу и докато качвах планината, която е изключително красива – най-красивия хайкинг, който съм правила – просто исках да мълча и да слушам звуците наоколо и да се слея с цялата тази енергия.“ Изкачването до древния град на инките заема около час и половина, като започва с автомобилен път около 20-30 минути и самото изкачване е още около 40 минути. "Наистина малко хора срещнах по пътя. Може би е нормално на такъв тип дестинации – искаш да посетиш всичко и нямаш толкова много време. Но за да се качиш с автобус не отнема по малко, защото чакаш между 30 минути и 1 час да те вземе автобус,“ сподели тя и добави, че за нея Куско е бил по-голямо предизвикателство, тъй като се намира на по-висока надморска височина.Театро Колон в Буенос Айрес е едно от най-добрите театри и опери в света, като за представленията в него билетите обикновено свършват от 4 до 6 месеца напред. "Още преди да плануваме цялата почивка, бяхме взели билети за балета "Евгений Онегин“ и си заслужаваше. Залата е изключително красива, много впечатляваща. Акустиката е невероятна. Музиката на живо, имаше невероятен балет с уникален синхрон, с прекрасни костюми. Беше наистина завладяващо за нас.“Атанасова сподели също, че Ева Перон, една от най-влиятелните дамска фигура в политиката я е вдъхновила да посети Аржентина. За Буенос Айрес казват, че е Париж на Южна Америка – много неща там са сходни, архитектурата е огромна, масивна и една от атракциите, както и в Париж, е гробището в аржентинската столица, разказа още тя. "В гробищата имат турове, можеш да си вземеш гид, който да те разходи и да ти разкаже историите на много известни личности. И е много добър ход, защото не можеш да обиколиш целият град, но можеш да обиколиш гробниците набързо и да разбереш много неща са много интересни хора. Аз отидох в гробницата на Ева Перон – не съм си мислила, че това ще е нещо толкова значимо и хубаво за мен.“Рио де Жанейро покрива и надминава очакванията на човек "и наистина е магия и има много специална енергия и усещане,“ каза пътешественикът и сподели, че във втория по големина град в Бразилия е направила невероятна разходка с хеликоптер над града и така е осъществила една от мечтите си. "Статуята на Исус Христос, който е разперил ръце така все едно прегръща града и го закриля, е много специално да се види от високо. Вдига ти се адреналинът и си подаряваш една емоция, която не можеш да изживееш всеки ден.“ Плажовете Ипанема и Копакабана са местата, на които най-често пребиват туристи, особено ако са само жени, тъй като е много добре охранявано място, разказа още гостът.Пътешественикът разказа още, че едно от специфичните храни в Бразилия и Перу е рибата гигант пираруко, която е сладководна риба и може да достигне до 3 м дължина. "Наистина уникално вкусна риба. На двете места я бяха приготвили по различен начин, но беше доста по-различно всичко, което бях вкусвало до този момент,“ каза тя и добави, че известните стекове в Аржентина наистина са уникални на вкус и нямат аналог. "Качеството на храната наистина беше хубаво и в по-бюджетните ресторанти, което също е важно, защото това лично за мене ти дава една енергия и по-добро настроение, когато пътуваш.“