Ива Атанасова: Хайкингът до Мачу Пикчу беше най-красивият, който съм правила
"Много са различни всички тези места, за да могат да се сравнят. Не може да сравним Мачу Пикчу, което беше нашия хайлайт в Перу, и Буенос Айрес, който е град, в който биха живели хора в по-активна възраст. Не може да сравним тези две дестинации. Рио пък е място, което аз бих посетила отново, но пък не бих живяла там,“ каза гостът и добави, че за всяка една дестинация са си определили едно конкретно място, което "ни беше най-силното, като емоция и преживяване, което бяхме предвидили предварително“.
За пътешественика енергията на Мачу Пикчу е свещена и умиротворяваща. "Аз направих хайкинг до Мачу Пикчу и докато качвах планината, която е изключително красива – най-красивия хайкинг, който съм правила – просто исках да мълча и да слушам звуците наоколо и да се слея с цялата тази енергия.“ Изкачването до древния град на инките заема около час и половина, като започва с автомобилен път около 20-30 минути и самото изкачване е още около 40 минути. "Наистина малко хора срещнах по пътя. Може би е нормално на такъв тип дестинации – искаш да посетиш всичко и нямаш толкова много време. Но за да се качиш с автобус не отнема по малко, защото чакаш между 30 минути и 1 час да те вземе автобус,“ сподели тя и добави, че за нея Куско е бил по-голямо предизвикателство, тъй като се намира на по-висока надморска височина.
Театро Колон в Буенос Айрес е едно от най-добрите театри и опери в света, като за представленията в него билетите обикновено свършват от 4 до 6 месеца напред. "Още преди да плануваме цялата почивка, бяхме взели билети за балета "Евгений Онегин“ и си заслужаваше. Залата е изключително красива, много впечатляваща. Акустиката е невероятна. Музиката на живо, имаше невероятен балет с уникален синхрон, с прекрасни костюми. Беше наистина завладяващо за нас.“
Атанасова сподели също, че Ева Перон, една от най-влиятелните дамска фигура в политиката я е вдъхновила да посети Аржентина. За Буенос Айрес казват, че е Париж на Южна Америка – много неща там са сходни, архитектурата е огромна, масивна и една от атракциите, както и в Париж, е гробището в аржентинската столица, разказа още тя. "В гробищата имат турове, можеш да си вземеш гид, който да те разходи и да ти разкаже историите на много известни личности. И е много добър ход, защото не можеш да обиколиш целият град, но можеш да обиколиш гробниците набързо и да разбереш много неща са много интересни хора. Аз отидох в гробницата на Ева Перон – не съм си мислила, че това ще е нещо толкова значимо и хубаво за мен.“
Рио де Жанейро покрива и надминава очакванията на човек "и наистина е магия и има много специална енергия и усещане,“ каза пътешественикът и сподели, че във втория по големина град в Бразилия е направила невероятна разходка с хеликоптер над града и така е осъществила една от мечтите си. "Статуята на Исус Христос, който е разперил ръце така все едно прегръща града и го закриля, е много специално да се види от високо. Вдига ти се адреналинът и си подаряваш една емоция, която не можеш да изживееш всеки ден.“ Плажовете Ипанема и Копакабана са местата, на които най-често пребиват туристи, особено ако са само жени, тъй като е много добре охранявано място, разказа още гостът.
Пътешественикът разказа още, че едно от специфичните храни в Бразилия и Перу е рибата гигант пираруко, която е сладководна риба и може да достигне до 3 м дължина. "Наистина уникално вкусна риба. На двете места я бяха приготвили по различен начин, но беше доста по-различно всичко, което бях вкусвало до този момент,“ каза тя и добави, че известните стекове в Аржентина наистина са уникални на вкус и нямат аналог. "Качеството на храната наистина беше хубаво и в по-бюджетните ресторанти, което също е важно, защото това лично за мене ти дава една енергия и по-добро настроение, когато пътуваш.“
