Ивайла Бакалова се обезобрази
От кадрите се вижда лице, силно променено от ботокс и филъри, което, вместо да изглежда подмладено, изглежда преждевременно състарено, напрегнато и няма помен от екзотичната й хубост.
Зрители отбелязаха, че бившата миска е прекалила с процедурите. Скулите й изглеждат прекалено уголемени, което оптически смалява очите.
В областта на брадичката е налице видимо натрупване на инжекции, което променя профила й и придава неестествено издължена форма на лицето. Освен това прекомерното количество ботокс води до ограничена мимика - докато говори, лицето й почти не се движи, а израженията й са минимални. Феновете й в социалните мрежи споделят, че са свикнали да виждат Бакалова на снимки, обработени така, че да подчертават красотата й. Реалният телевизионен кадър обаче предизвика обратния ефект - шок и недоумение от негативната промяна.
Бакалова дълги години беше сред най-коментираните български красавици и секссимволи. Именно затова настоящият й външен вид се оказа неприятна изненада дори за най-верните й последователи, които очакваха поддържана и естествено изглеждаща визия, а вместо това видяха резултат, който според тях граничи с естетичен провал, пише HotArena.
tozzi
преди 10 мин.
Моля ви, не ни хвърляйте в потрес. Не сме подготвени за това.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.