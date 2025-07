Бившата спринтьорка Ивет Лалова влиза в новия хитов формат The Traitors, който тръгва по bTV през есента, научи "Галерия“ от близки до спортистката. Снимките на предаването ще бъдат през лятото във Видин, а Ивет ще повери грижите за сина си Тиаго на мъжа си Симоне Колио и на майка си.Засега не са ясни останалите участници, нито водещите на световния формат. У нас предаването ще бъде реализирано под името - "Traitors: Игра на предатели“ и ще предложи на участници и аудитория не просто риалити, а социален експеримент с високи залози, напрежение и емоционални обрати. Според запознати то ще наподобява "Къртицата“, което вървеше някога по TV7. Предаването събира 20 участници в атмосферата на величествено място, където всяка усмивка може да крие измама, а всяко доверие да бъде "предателство"В центъра на играта е сблъсъкът между "Праведните", които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят и "Предателите", които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края. Само най-проницателните и стратегически мислещи участници ще имат шанс да стигнат до финала и да спечелят внушителна парична награда. Никак не е изненадващо, че Тhe Traitors вече е издигнат в своеобразен култ по цял свят. Сезоните му събират милиони зрители, а откъси от шоуто се превръщат във viral в социалните мрежи - сред TikTok генерацията, он-лайн форумите и подкаст културата. Играта на "доверие" и "предателство" не просто привлича - тя завладява вниманието на публиката."С The Traitors продължаваме стратегията си да въвеждаме най-новите и актуални световни формати в българския ефир. Това е шоу, което провокира, раздвижва емоции и предлага зрелище на високо ниво - точно том, което зрителите търсят днес", заяви Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.Форматът е създаден в Нидерландия. От старта си по RTL 4 през 2021 г. форматът доказа своята уникалност и оригиналност по отношение на концепцията в над 30 държави по света и множество реализирани тв сезони. Хитовите международни адаптации на формата включват многократно награждаваната с "Еми" американска версия за стрийминг услугата Peacock на NBC Universal и наградената с BAFTA версия на BBC One във Великобрирания.