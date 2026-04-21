Внучката на Тодор Колев – Теодора с емоционални думи към Иво Димчев, където той се превъплати като легендарния актьор.

"Той ми е разказвал за теб и ти си бил неговият любим студент“, сподели тя след едно от най-емоционалните му изпълнения в шоуто, информира Varna24.b

Иво Димчев влезе в образа на Тодор Колев, катот призна, че ролята не е по вкуса му и дори я определи като "кошмар“. Въпреки че е утвърден артист, Димчев откровено споделя, че не се възприема като актьор, макар да е получавал предложения за роли в Народния театър.

Самият Иво Димчев е бил студент на Тодор Колев в НАТФИЗ, където легендарният актьор му е преподавал.