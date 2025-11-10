Иво-Константин: Младите хора трябва да учат и да устройват живота си тук
Той представи дебютния си сингъл "Капан“. Песента е авторска, появява се след любовно разочарование, признава артистът. Създава първо текста, а след това и музиката. По аранжимента работи с Роби.
Иво-Константин вярва в голямата любов и че рано или късно ще открие своята сродна душа.
Още от 4-годишна възраст започва да пее и да свири на пиано. От тогава участва на концерти и конкурси. В момента учи медийна педагогика и художествена комуникация в Софийския университет. "Реших да се развия максимално в различни сфери. Доста харесвам това, което изучавам, специалността е много интересна. Фокусира се от изкуствата до педагогиката. Искам да се занимавам с деца след време. Винаги ще продължавам да се занимавам с изкуство, с пеене, но децата ме харесват и ми се получава с тях“, сподели Иво-Константин.
Вярва, че образованието в България е достатъчно качествено заради добрите преподаватели и че младите хора трябва да учат и да устройват живота си след това тук.
Смята, че навлизането на социалните мрежи пречи на комуникацията и емоционалната интелигентност на неговото поколение.
