Карлос Насар с Делян Пеевски. Публикуваме мнението му без редакторска намеса:
Всички вие, които сега тричате големия шампион Карлос Насар, и му държите сметка с кого се бил снимал, какво направихте в живота си?
Само на 21 години това момче е на световния връх в професията си, а вие къде сте?
Какво постигнахте в жалкото си съществуване, освен да произвеждате телесни отпадъци?
Кои сте изобщо?
От коя дупка църкате?
Давате ли си сметка, че и с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници?
А Карлос ще свети високо над вас.
На върха.
