, така писателят Иво Сиромахов започва публикацията си в социалната мрежа, видя. И продължава разсъжденията си по актуални и наболели проблеми:Тази фраза е в основата на целия български провал, в който живеем.Българинът не иска да погледне по-далеч от пъпа си. Изобщо не го интересува какво се случва извън стоте квадратни метра на панелната му кочинка. Всичко извън тях не е негов проблем.Хората в Плевен нямат вода и не могат да изкъпят децата си. Ама това си е техен проблем. Кво ти пука?Тецовете тровят хората от Гълъбово и Бобовдол. Ама това си е техен проблем. Кво ти пука?В Странджа се секат вековни гори. Ама това си е проблем на хората от Странджа. Кво ти пука?Това не е общество, това е сбирщина от наколко милиона обитатели на малки кочинки. Които изобщо не се интересуват от другите кочинки.Щото проблемите винаги са някъде другаде.На нас нищо ни няма.Ае, кат сме най-зле - така да сме.