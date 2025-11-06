Иво Сиромахов: Кръстили сте турнир на Максим Стависки? Възможно ли е такова гнусно падение?
©
"Същият Стависки, който не лежа и ден в затвора за убийството, понеже в нашата страна правосъдието винаги е на страната на престъпниците. Кръстили сте турнир на този човек? И го каните да присъства? Възможно ли е такова гнусно падение? Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче? Какво ще кажете на майките, които загубиха децата си от пияни и дрогирани шофьори? Нормални ли сте", попита той.
"Фокус" съобщава, че двукратните международни първенци за България във фигурното пързаляне Албена Денкова и Максим Стависки ще наблюдават лично турнира в София, носещ техните имена, за първи път от 10 години.
За новината стана ясно от сестрата на Албена - Ина, която с нейния съпруг Андрей Лутай са треньори на състезателката Александра Фейгин, пише БНР.
