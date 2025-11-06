Прочетох, че Максим Стависки идва в България, за да присъства на някакъв турнир, кръстен на негово име. Това е същият Максим Стависки, който пиян уби човек и остави едно 18-годишно момиче завинаги в инвалидна количка. Това заяви общественикът и писател Иво Сиромахов в профила си във Facebook."Същият Стависки, който не лежа и ден в затвора за убийството, понеже в нашата страна правосъдието винаги е на страната на престъпниците. Кръстили сте турнир на този човек? И го каните да присъства? Възможно ли е такова гнусно падение? Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче? Какво ще кажете на майките, които загубиха децата си от пияни и дрогирани шофьори? Нормални ли сте", попита той.съобщава, че двукратните международни първенци за България във фигурното пързаляне Албена Денкова и Максим Стависки ще наблюдават лично турнира в София, носещ техните имена, за първи път от 10 години.За новината стана ясно от сестрата на Албена - Ина, която с нейния съпруг Андрей Лутай са треньори на състезателката Александра Фейгин, пише БНР.