Явно гилдията си е взела поука! Защото след уволненията на Ани Цолова, Генка Шикерова, Мира Бенатова и други - мълчание и снишаване. Това написа бившият тв водещ Иво Танев.Когато се подиграваха с Милен Цветков, защото беше камъче в обувката на някои, никой не излезе да го подкрепи. Чак след като го убиха се сетиха, че е голям журналист и ярка личност!Дано тези уроци да са научени.Поводът за думите му са последните събития покрай раздялата на Мария Цънцарова с bTV и последвалите протести на журналисти пред медията.