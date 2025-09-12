Храните и напитките, които консумираме, оказват своето въздействие върху цялостното ни здраве, включително зъбите. Газираните напитки например са най-често заклеймяваните като вредни за зъбите, тъй като разрушават емайла.Истината обаче е, че напитките, чиято консумация е добре да избягваме, ако искаме да запазим зъбите си здрави, не се изчерпва само с газираните. Ето шест, които да избягваме, за да си спестим проблеми със зъбите, венците и появата на кариеси.Газираната вода често е предпочитана като по-здравословна опция на други газирани напитки, но дори и да не съдържа захар, тя отново може да увреди зъбите ни.Газировката и добавените аромати в някои напитки създават киселинна среда в устата ни, която прогресивно може да ерозира зъбния емайл с течение на времето.Когато са прясно изцедени, плодовите сокове могат да бъдат полезни. Но за да предпазим зъбите си, е добре да не прекаляваме с количеството и честотата на консумацията им, както и да измиваме зъбите си след това.Соковете от портокал, ябълка, както и други зелени плодове и зеленчуци, често са киселинни и с високо съдържание на естествени захари, които не се отразяват благоприятно на зъбите.Спортните напитки са често предпочитани от физически активните хора, заради съдържанието им на електролити.Въпреки това обаче тези напитки често са пълни с добавени захари и дори киселини. И дори и разновидностите, които не съдържат захар, могат да бъдат силно киселинни и да увредят зъбния емайл.Въпреки че комбучата е свързана с ползи за здравето на червата, тя също е кисела и понякога подсладена със захар.Когато се консумира често, може да доведе до ерозия на зъбния емайл. За да избегнем това, е добре да внимаваме както с честото, така и с количеството, което пием.Студеното кафе може и да е приятно освежаващо през лятото, но едва ли подозираме, че може да бъде и вредно.Причината е, че в студеното кафе има киселинност. А когато към него се добавят сметана, сиропи или подсладители, става още по-благоприятно за потенциалното развитие на зъбни кариеси.Както червеното, така и бялото вино са киселинни и съответно ерозивни за зъбния емайл. И все пак, червеното вино е по-вредно за зъбите, заради тъмния си цвят. Бялото вино, макар и по-светло, също има киселинност.А консумацията на какъвто и да е вид вино често, на малки глътки, е дори още по-вредно за зъбния емайл. За да предпазим зъбите си здрави, е препоръчително след пиене на вино да измиваме зъбите си, пише Real Simple, цитиран от lifestyle.bg.