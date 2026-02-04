Издаден е жълт код за 5 февруари
През следващото денонощие ще бъде облачно. През нощта от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат почти цялата страна. В западните и централните части на Северна България, където ще е тихо, ще има поледици. Значителни по количество ще бъдат валежите в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток.
Минималните температури в Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 6° и минус 1°, в южната половина от страната и по Черноморието - между 1° и 6°, в София - около минус 2°. Максималните температури в западните и централни части на Северна България ще бъдат между 0° и 2°, в останалата част от страната – предимно между 5° и 10°, в София – около 5°.
В планините ще бъде облачно. Сняг ще вали в районите над 1600-1800 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа силен и бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде облачно и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
