Изгавриха се с Цветанка Ризова
© bTV
За щастие социалните мрежи реагираха бързо и свалиха клипа. Това обаче не попречи на бурните реакции. Части от зрителите бяха искрено възмутени, че лицето на уважаван журналист е нагло използвано за фалшива реклама. Най-уязвими остават възрастните хора, които често възприемат подобни клипове като реални.
Случаят отново поставя сериозният въпрос за злоупотребата с изкуствен интелект, липсата на контрол и загуба на доверие в публичните личности.
Още по темата
/
Сдобриха се!
16.01
Селин Дион: Десет години без теб се усещат като само ден, а всеки ден се усеща като десетилетие
15.01
Още от категорията
/
15 родни производители представят България на "Зелената седмица" в Берлин, министър Тахов откри щанда
16.01
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е денят за прекъсване на лошите връзки
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Започнаха снимките на "Ергенът"
20:44 / 16.01.2026
Жълт код за ниски температури за Варна
16:58 / 16.01.2026
Кои са най-очакваните сериали на 2026 година?
13:08 / 16.01.2026
15 родни производители представят България на "Зелената седмица" ...
11:17 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.