Изключително рядък стъклен ритон откри екипът на доц. д-р Стилиян Иванов (НАИМ-БАН) по линията на газопровода край с.Блъсково, община Провадия.Според проучвателите съдът е от втората половина на III - първата половина на IV век и не е погребален дар."Пожелаваме успех на екипа и оставаме в готовност да публикуваме още интересни подробности около тези разкопки", написаха археолозите от Archaeologia Bulgarica.