Изключително рядка риба в гигантски размери уловиха рибари край Бяла
"Сутринта в 5,30 отплавахме от пристанище Бяла и се озовахме навътре в морето, за да вдигнем калканските мрежи. В далечината се видя нещо бяло, помислихме, че е делфин, но се оказа есетрова риба. Видяхме че се е оплела, освободихме я от мрежите и я пуснахме, за да продължи да си живее", разказва рибарят пред BTV.
Твърдят, че след като са я пуснали, тя пак се е върнала на повърхността на водата, до самото корабче, сякаш да ги поздрави. "Не сме се и чудили дали да я пуснем. Всички есетрови риби се пускат. Те са защитен и много рядък вид", казват още рибарите.
