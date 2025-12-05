Повечето от търговците и огромна част от домакините украсяват за предстоящите празници месец по-рано. Нормално е да се насладим на онзи гъдел от предстоящите топли и уютни вечери с цветни светлинки и да ги вкараме в дома си, колкото се може по-рано.Както всяка година и тази, украсих още в началото на декември. Никога до този момент не съм се притеснявала, че докато не сме у дома е възможно някоя от светещите ми украси да даде на късо и да пламне всичко. Тази година се замислих – има ли риск и реших да проверя.Не било параноя от моя страна! Според експерти, има реална опасност от пожари, ако коледните лампички се оставят включени без надзор. Най-честите рискове са свързани с нискокачествени кабели, остарели светлини и некачествени продукти, които могат да прегреят или да дадат на късо.– Изключвай лампичките, когато не си вкъщи или през нощта. Дори качествените продукти могат да представляват риск при дълго непрекъснато използване.– Използвай само сертифицирани продукти. Винаги проверявай дали лампичките имат маркировка за безопасност и отговарят на стандартите. Избягвай прекалено евтини или несертифицирани продукти.– Проверявай състоянието на украсата. Ако използваш стари лампички, увери се, че кабелите не са протрити или оголени. Също така избягвай лампички с тънки кабели, защото те са по-податливи на повреди​.– Използвай удължители с предпазител. Това намалява риска от претоварване на електрическата мрежа.– Дръж лампичките далеч от запалими предмети. Избягвай контакт на светлините с материали като хартия, тъкани и сухи клони на елхата.Тези предпазни мерки ще ти помогнат да се насладиш на празничното настроение без излишни тревоги, защото според проучвания, 30% от празничните пожари в домовете са причинени от осветителни украси, пише