Kathimerini.
В Гърция, според проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), едно на всеки 10 работни места е изложено на риск от загуба.
Сред професиите, считани за най-рискови, са търговци, преводачи, представители на обслужване на клиенти, телефонни оператори, борсови посредници, рецепционисти в хотели, математици, специалисти по връзки с обществеността, специалисти по данни, уеб разработчици, оператори на комуникации за обществена безопасност и др.
В същото време технологичните гиганти в чужбина съкращават десетки хиляди хора.
Изкуственият интелект е заплаха за едно на всеки 10 работни места
