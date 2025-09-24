Сподели close
Чатботът ChatGPT, който е създаден от компанията OpenAI, съоснована от Илън Мъск, обяви следващите 10 носители на най-престижната индивидуална футболна награда "Златна топка".

Шокиращото е, че в нито един от евентуалните победители през следващите 10 сезона не фигурира 18-годишният вундеркинд Ламин Ямал, който завърши на второ място в последното издание. 

Победителят от последната церемония Усман Дембеле няма да спечели друг подобен приз според чатбота. 

Ето и евентуалните носители на наградата по години според ChatGPT: 

2026 - Килиан Мбапе

2027 - Ерлинг Холанд 

2028 - Педри

2029 - Винисиус Жуниор 

2030 - Джуд Белингам 

2031 - Фил Фодън 

2032 - Гави 

2033 - Карим Адейеми

2034 - Едуардо Камавинга

2035 - Флориан Вирц