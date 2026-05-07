На 8 май 2026 г. от 18:30 ч. галерия Ларго ви кани на откриването на самостоятелната изложба живопис на Петър Мичев - Педро, озаглавена “Вълшебствата на Педро". Това е третата изложба на Педро в галерия "Ларго“ - настоящата обаче има ретроспективен характер. През 2024 г. авторът ни напусна, а изложбата е планирана специално в навечерието на 9 май – рождения ден на художника. Експозицията събира негови платна като жест на признателност и памет. Въпреки, че отсъствието на Педро е осезаемо за близките му и за почитателите на неговото творчество, картините му продължават да присъстват - въплъщение на особена, необяснима сила, която сякаш само се усилва с времето. В тях все още пулсира неподвластната магия и вълшебството на неговото художествено майсторство.

Живописта на Педро носи тишина - мека, обгръщаща, почти молитвена. Цветовете се разгръщат в нюанси, близки един до друг, но все пак различаващи се - синьото преминава от наситено нощно в светло лазурно; червеното - от антично рубинено в бледорозов оттенък. Те не се противопоставят, а съжителстват хармонично - наслагват се, дишат заедно. В тази живопис отсъства напрежение, а цари някакво безмълвно съгласие - като че ли всяко движение на четката намира своето място в един по-голям, невидим ред.

В центъра на този свят стои Тя - Жената. Фигурата ѝ е издължена, фина, почти безтелесна. Понякога с наведена глава и затворени очи, потънала в себе си; друг път - разгръщаща се; на места - откровено разголена, сякаш колебаеща се между уязвимост и сила. Косите ѝ - вероятно като мислите ѝ - се разливат в цветове и форми, само за да се слеят с пространството около нея. Силуетът ѝ ту е ярко очертан, ту е пастелно блед - сякаш преминава между състояния, форма и усещане.

Около нея се появяват знаци - деликатни символи, които не настояват непременно за еднозначност. Лястовица, кацнала на ръката ѝ, шепнеща съкровени тайни; куче, стоящо до нея в мълчаливо съучастие; яйце, като обещание за ново начало; ябълка, като забранено познание. Тези образи не са буквална интерпретация, а по-скоро душевни състояния. Всички те съществуват в идентична цветова и формална логика, което ги прави сякаш естествено продължение на образа на Жената. Светът в платната е свързан - всяко същество, всяка форма е част от едно по-дълбоко единство.

Най-силно това се усеща в сцените на интимност или съприкосновение. Когато в платната присъства и мъжки образ, близостта е до степен на сливане. Две лица, допрени едно до друго, разделени само от тънка линия - сякаш два полумесеца, образуващи пълна луна. Цветовете преливат, телата отекват едно в друго. Прокрадва се идеята, че съществуването може да бъде споделено; че идентичността не се губи, а се обогатява чрез другия.

Тук любовта е търсеното състояние на света. Може би именно в това се крие магията на Педро - не само в образите, а и в начина, по който обръща вниманието ни към същественото. Усещането, че интимността - с другия, със себе си, със света - е както необходима, така и постижима. Че дори крехка, тя е достатъчна, за да осмисли съществуването ни. Може би именно тази способност да обичаме е най-тихото и най-истинско вълшебство.

Дори когато авторът вече не е сред нас, магията на творчеството му остава. Продължава да живее в платната - безмълвна, но устойчива - като светлина, която не угасва, а просто сменя своя източник. Изложбата “Вълшебствата на Педро" е покана да си спомним и да почувстваме онази невидима нишка, която свързва образите, хората и времето.

Очакваме ви на откриването на 8 май 2026 г. от 18:30 ч. в галерия Ларго, ул. Хан Крум № 8, Варна. Повече информация за Петър Мичев - Педро може да намерите в неговия профил в секция “Автори" на сайта на галерията www.largogallery.com.