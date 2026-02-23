Изненада: Вкарат четвърти ерген в битката за женските сърца
Според изданието Мартина и Любомира не влизат от началото, а се включват по средата на шоуто, когато сюжетът вече е развит, а напрежението – натрупано.
Синеоката изкусителка Мартина ще се бори за сърцето на Крис, докато манекенката Любомира ще насочи вниманието си към Марин.
До появата им в ефир има още време, но решението вече е взето и е част от стратегията за допълнително раздвижване на сезона.
Изненадите обаче не спират дотук. В новия сезон ще се появи и четвърти ерген – висок, силен и смел мъж, познат на зрителите от друго риалити предаване. Очаква се неговото влизане да размести сериозно картите и да промени динамиката между участниците.
Според запознати включването на добре познати лица от предишен сезон може да се тълкува като ход за подсилване на интереса и рейтинга. Медията намеква, че нито ергените, нито момите до този момент са успели да създадат достатъчно силна интрига и именно затова продукцията залага на участнички с вече доказан телевизионен опит.
Ако информацията се потвърди, "Ергенът" 5 тепърва ще навлиза в най-драматичната си фаза – със стари лица, нови играчи и неочаквани обрати.
