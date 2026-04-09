Рая Пеева изненада шеф Виктор Ангелов и зрителите на Hell's Kitchen, след като обяви в ефир, че очаква дете. Актрисата сподели щастливата новина, като обясни, че се чувства напрегната и ѝ прилошава от миризмите в кухнята именно заради бременността.

"Ще ставам майка и малко съм емоционална. Досега криех тази тайна. И да… бременна съм. От Явор Бахаров – някой да не се обърка“, каза тя през сълзи.

Припомняме, че още в края на март Plovdiv24.bg съобщи, че след близо десет години връзка, белязана от раздели и събирания, Рая Пеева и дългогодишният ѝ партньор Явор Бахаров се подготвят за една от най-важните промени в живота си.

Новината за бременността дойде само два месеца след като актрисата се появи с годежен пръстен. Зад кулисите на Hell's Kitchen от известно време се говореше, че в живота ѝ настъпва нещо значимо, но малцина предполагаха, че става дума именно за бременност.

Рая е на 37 години, а Явор Бахаров ще навърши 41 това лято. По информация на близки до двойката именно моментът в живота им е изиграл ключова роля за решението да създадат семейство.