ЗАРЕЖДАНЕ...
Изпепелената истина в архивите на БКП: 35 години от едно от най-паметните събития на Прехода
©
клечката", с каква цел? За годишнина за това паметно събитие от най-новата българска история напомнят от пресцентъра на СДС.
Ето какво пишат от синята партия:
Всъщност по-важният въпрос е какви са последствията от този акт. И от дистанцията на повече от три десетилетия отговорът изглежда по-ясен: с документите изгоря и истината за много хора и събития, това помогна на БКП по-лесно да изпълни завета на Тодор Живков - да превърне политическата си власт от тоталитарния режим в икономическа по време на прехода.
Изпепелената истина в архивите на БКП и неосъществената лустрация са главните причини и до днес да сме оплетени в мрежите на бившата ДС и наследниците на висшата комунистическа номенклатура.
И в този факт се крие отговорът на въпроса: защо сме най-бедната страна в ЕС?
Затова беше толкова важно да влезем в еврозоната, за да може европейските финансови и икономически правила да разсекат олигархичните възли по съветски модел, които задушават България и до днес.
Още от категорията
/
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време
25.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дъ...
17:11 / 25.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.