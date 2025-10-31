Ново глобално изследване на Nature Geoscience показва, че бурите по света постепенно променят маршрута си. Вместо да се движат към екватора, както традиционно се случва, те се изместват към полюсите – на север и юг.През последните 40 години центърът на активност на тропическите циклони се е преместил средно с 56 километра на десетилетие към северните ширини. Това означава, че райони като Япония, Южна Корея, Южна Европа и дори Средиземноморието вече се оказват в пътя на урагани и супербури."Виждаме пренареждане на климатичната карта на света,“ казва проф. Джеймс Кот от University of Wisconsin–Madison. "Местата, които никога не са усещали тропически вятър, сега започват да го преживяват.“Океаните са двигателят на циклони. Когато водата е по-топла, бурите се хранят с енергия. Днес повърхностната температура на тропическите морета е над 1,1°C по-висока, отколкото през XX век.Това кара бурите да се раждат по-далеч от екватора и да се движат към по-хладни ширини, където атмосферата е по-нестабилна.През последните години се наблюдават "медитерански циклони“ – хибрид между ураган и средиземноморска буря. Тези системи, наричани Medicanes, вече са удряли Италия, Гърция и дори Южна Франция с ветрове над 160 км/ч. Климатолозите предупреждават, че Балканите са следващата потенциална зона за подобни явления!!!Северна Европа и дори Канада започват да изпитват по-чести пост-тропически системи – остатъци от урагани, които някога се разпадаха по-рано. Сега те запазват енергията си по-дълго заради по-топлата атмосфера. "Бурите не умират – те мигрират,“ казва проф. Кот.Този процес е бавен, но постоянен – и необратим. До 2100 г. учените очакват границата на тропическата буря да се измести с още 500–700 км към полюсите. Това означава по-опасни ветрове за умерените ширини, по-малко предсказуеми сезони и нов тип климатичен риск."Циклоните са като огледало на океаните,“ казва проф. Катрин Дюран от CNRS. "Те отразяват тяхната температура и движение. А когато това огледало се изкриви – изкривява се и времето на планетата.“Източник: Meteo Balkans