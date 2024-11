Известен актьор обяви, че е диагностициран с рак

© Американският актьор Джеймс Ван дер Бийк каза, че е бил диагностициран с колоректален рак.



47-годишният, известен с участието си в телевизионния сериал Dawson's Creek и филма Varsity Blues, разказа пред списание People за диагнозата и лечението си.



"Имам колоректален рак. Занимавах се лично с тази диагноза и предприемах стъпки за разрешаването й", каза той пред изданието.



Ван дер Беек казва, че има причина за "оптимизъм" и че се "чувства добре".



BBC News се свърза с представител на актьора.



Колоректалният рак се развива от израстъци във вътрешната обвивка на дебелото черво и може да се разпространи, ако не се лекува, според клиниката в Кливланд.



Повече мъже развиват тази форма на рак, отколкото жените. Увеличените прегледи са помогнали за ранното му откриване - намалявайки броя на хората, които умират от колоректален рак, отбелязва клиниката.



Ван Дер Беек участва в множество популярни предавания и филми в края на 90-те и началото на 2000-те. Той играе Доусън Лиъри в хитовото телевизионно шоу Dawson's Creek, което се излъчва от 1998 до 2003 г.



Той също изигра измислена версия на себе си в култовото телевизионно шоу Don't Trust the B---- в Апартамент 23 и участва в 28-ия американски сезон на Dancing with the Stars.



Ван дер Беек продължава да работи върху диагнозата си.



Той има два проекта в производство, включително оригинален филм на Tubi, наречен Sidelined: The QB and Me, който трябва да излезе по-късно този месец.