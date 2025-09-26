ЗАРЕЖДАНЕ...
Известен днес актьор искал да смени името си в зората на кариерата си
В подкаста на Травис Келси 50-годишният актьор наскоро сподели, че агентът му настоявал да се прекръсти, за да има шанс в Холивуд. Тъй като е с италиански и немски корени, Ди Каприо получил съвет, че името му звучи "твърде етнически" и би отблъснало продуцентите.
Предложението било да се подвизава като Лени Уилямс. Бащата на актьора обаче категорично отхвърлил идеята.
"Той видя моя снимка с новото име под нея и я разкъса на парчета. Каза: "Само през трупа ми", разказа Ди Каприо.
Освен за неуспешния опит за промяна на името си, носителят на "Оскар" призна и за трудностите, които е срещал в началото на кариерата си.
"Отнасяха се с мен като с животно и чувах много пъти "Не" от продуценти. Правех какво ли не, за да бъда забелязан. Танцувах брейк на улицата, сменях прически... А баща ми беше твърдо против всичко това."
Първите му стъпки пред камерата са в телевизионни реклами, след което получава роли в "Животът на момчето" и "Защо тъгува Гилбърт Грейп". Истинският пробив обаче идва с "Титаник", който го превръща в световна звезда, която играе редом до Кейт Уинслет.
