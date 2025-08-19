ЗАРЕЖДАНЕ...
Известен наш музикант стана дядо
©
Дани Милев благодари и на съпругата си Цвети за подкрепата и споделената радост.
"Еха... станах дядо... Да е жива и здрава Вивиан! Благодаря, Сава Милев и Галя... Благодаря, Цвети", сподели Дани в публикацията си, която бързо събра стотици коментари и добри пожелания от неговите последователи.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Почина Димитър Христов
11.08
200 000 за Куката
09.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:15 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите съст...
13:06 / 19.08.2025
Учени: Гените играят роля в развитието на синдрома на хроничната ...
12:46 / 19.08.2025
Българско семейство произвежда стари занаятчийски сирена – крутма...
11:34 / 19.08.2025
Миролюба Бенатова: Това е адът!
10:30 / 19.08.2025
Проф. Рачев: Лятото е свършило за тези, които си го представят до...
08:48 / 19.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.