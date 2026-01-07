Известен от соца секссимвол, избягала от България, разкритикува страната
На 13 януари актрисата ще посрещне поредния си рожден ден в Америка заедно с "мъжа на живота си“ — своя син Павел.
За последно Цветкова беше у нас през декември 2023 г. и оттогава не се е връщала. Тя обаче е много активна в социалните мрежи, където чрез споделяне на различни текстове и видеа ясно показва гражданската си позиция по редица теми. Ваня се интересува от политика и наскоро препубликува видео на американец, който обяснява защо България не бива да приема еврото като своя валута. Коментарът ѝ към поста гласеше:
"Милата ми, моя България! Обична моя хубавице! Какво ли стои напред?! Каквото беше назад??????“
Преди години тя не криеше възхищението и подкрепата си за италианския премиер Джорджа Мелони. Подобно на нея, Ваня осъжда ЛГБТ лобито, еднополовите бракове и осиновяването на деца от еднополови двойки, като се обявява срещу заличаването на човешката идентичност. "Не им позволявайте да ви промиват мозъците с пропаганда“, призовава тя. За българите, които я следват във Фейсбук, прави впечатление, че дори след десетилетия живот в чужбина актрисата защитава твърдо принципите си.
Преди последното си заминаване от България Ваня прекара тук цели два месеца. Видя се с много приятели — предимно жени, с които посети любими места около София и из страната. Тя не пропусна културни събития и развлечения заедно с инструкторката по йога Петя (двете са приятелки от бебета и са като сестри), с Ирен Кривошиева (на чиято сватба с Николай Николов Ваня е кума), с композиторката Вида Пиронкова, както и с любимата си млада актриса Боряна Братоева, изиграла дъщеря ѝ в сериала "Седем часа разлика“, и много други.
След смъртта на екранния ѝ партньор Иван Иванов в края на януари 2024 г. Цветкова често си спомня за него, публикувайки снимки на непрежалимия си приятел. Със съпругата му Петя Силянова те са кумове на сватбата ѝ с каскадьора Павел Дойчев през 80-те години. Самата женитба крие любопитен детайл, свързан с най-добрата ѝ приятелка в актьорската гилдия — Аня Пенчева. Двете се познават още от първи курс във ВИТИЗ, заедно започват работа в Младежкия театър и почти едновременно правят сватбите си — Ваня с Павел Дойчев, а Аня със спортния журналист Сашо Диков. Тъй като канят едни и същи гости, решават да си разделят разходите — едната купува храната, другата напитките.
Покрай изявите си в театъра и киното красавиците стават любимки на Тодор Живков. Бившият Първи дори ги урежда със съседни жилища в столичния квартал "Зона Б-5“, които първоначално наемат, а по-късно откупуват.
Човекът, заради когото Ваня се завръща обратно в САЩ, е синът ѝ Павел-младши — истинският "мъж на живота ѝ“. Той е IT специалист, изкарва добри пари и е осигурил на майка си спокоен и достоен живот. Макар да наближава 40-те, Павел все още няма собствено семейство, а Ваня открито признава колко много се гордее с него.
Актрисата получава американска пенсия, която по българските стандарти е добра — над 2000 долара, но в САЩ не е достатъчна за безгрижен живот. По време на последния си престой у нас тя отдели време и за уреждане на личните си дела, свързани с пенсионирането в България. Предвид факта, че е емигрант от над три десетилетия, обаче, е ясно, че не може да разчита на достойна българска пенсия, пише "Галерия".
