Известен турски актьор си присади коса заради роля
Сериалът разкрива дълбоките тайни, скрити зад един привидно велик живот. Драмата се излъчва в Турция от февруари до декември 2025 г. и се състои от 30 оригинални епизода по 130 минути, събрани в два сезона.
