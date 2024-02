Известна е в цял свят, скоро тя разкри обаче дали е ревнива

© През последните няколко дни се говори много за Дженифър Лопес и за това си има добра причина. След години, в които не бе издавала нова музика, певицата най-накрая пусна албума си This is Me... Now, който, както личи по заглавието, е продължение на This Is Me... Then от 2002 г. Това, което обединява двата проекта, е темата за любовта, която Джей Ло и Бен Афлек преоткриха преди няколко години.



Новият албум на певицата вече излезе, а едно от предаването, в които гостува, за да го промотира, е Today Show with Hoda and Jenna.



По време на интервюто Дженифър Лопес и водещата са изиграли игра, вдъхновена от името на двата албума. Целта е била двете да отговарят на въпроси, като избират дали отговора се отнася за тях "преди" или "сега".



Един от въпросите, зададени на певицата, е бил дали "ревнува, ако някой сваля половинката ти". Без да се поколебава много, тя вдига табелката с надпис "сега".



"Не си играйте с мен", допълва Джей Ло с предизвикателен поглед, предава lifestyle.bg.



Водещата обаче не оставя нещата просто така и я пита какво би направила, ако някой започне да флиртува с Бен Афлек.



"Знаете ли, бих им дала да разберат по много елегантен дамски начин да отстъпят", спокойно казва певицата.



Въпреки че за нея не се е говорило да е влизала в разправии с жени по отношение на Бен Афлек, все пак се твърди, че го ревнува от бившата му съпруга Дженифър Гарнър.



Но Дженифър Лопес преди е казвала, че уважава родителските задължения на съпруга си към децата му от предишния брак.



"Не мога да изпитвам повече уважение към Бен като баща, родител и човек", казва певицата пред People преди време, когато се заговори, че е разстроена заради отношенията на актьора с Гарнър.