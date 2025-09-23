Сподели close
Известната мексиканска водеща и журналистка Дебора Естрея е загинала в събота, след като малкия самолет, в който се е возела, се е разбил в щата Нуево Леон, съобщиха местни медии.

Освен 43-годишната Естрея, в инцидента е загинал и пилотът на самолета.

На мястото на инцидента са пристигнали служители на Държавната агенция по разследване, които впоследствие потвърдиха самоличността на Естрея.

Преди трагедията тя публикува стори в профила си в Инстаграм, на което се вижда злополучният самолет, придружен с текста: "Познайте какво...?“.

Властите вече разследват случая.