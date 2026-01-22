Една от най-известните водещи и журналистки на БНТ Люба Пашова направи емоционален пост, с който поздрави Драго Чая за рождения му ден:"Имам грях към него. Той към мен няма. Никога в тоя живот вероятно няма да работим заедно, защото на петата минута, когато говорим за работа, стигаме до скарване. Не си спомням кога и как сме се запознали по коридорите на БНТ ... Вероятно е било през Балканската някъде. И сега да ви кажа защо 24/7 съм негова и в тоя и в другия живот. Той никога не ме предаде. Той е най- смелият човек, когото познавам. Той е енциклопедия. С него и пея и плача. С него продължавам. Честит рожден ден, градаки! Обичам те"