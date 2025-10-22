ЗАРЕЖДАНЕ...
Известният акварелист Сава Цоновски навърши 100 години
© Булфото
Автор е на десетки изложби в страната и по света. Картините му ,отличаващи се с изящен стил и виртуозно боравене с най-трудната техника-акварелната,радват поколения ценители. Изложбата може да се види до 04.11.25г. в столичната галерия "Абсент".
Още от категорията
/
Лекарят на годината проф. Габровски: Няма край нашата работа. Колкото по-добър ставаш, толкова повече задачи имаш
21.10
На 101-годишна възраст почина Томиичи Мураяма - премиерът, който се извини за военните престъпления на Япония
17.10
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
16.10
Почина Мария Шишкова
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не ...
17:26 / 21.10.2025
Лекарят на годината проф. Габровски: Няма край нашата работа. Кол...
10:20 / 21.10.2025
Проф. Рачев: Ще започне гирлянда от средиземноморски циклони. Мес...
09:00 / 21.10.2025
Празник е! Не започвайте важни дела и не спорете
08:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.