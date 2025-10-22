Един от най-известните български акварелисти навърши 100 години. Сава Цоновски е роден през 1925 г.в село Ботево. През 1955 г. завършва Художествената академия при Илия Петров. Носител е на орден "Златен век", пише Булфото.Автор е на десетки изложби в страната и по света. Картините му ,отличаващи се с изящен стил и виртуозно боравене с най-трудната техника-акварелната,радват поколения ценители. Изложбата може да се види до 04.11.25г. в столичната галерия "Абсент".