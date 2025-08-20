ЗАРЕЖДАНЕ...
Известно семейство започва нов бизнес
Двамата влизат в строителството. В момента освен с европохода на "сините" Мечката се занимава и с ваденето на всички видове документи за фирмата им. В малкото си свободно време Костадинов обикаля по институциите за получаване на разрешителни. Когато той не може, го замества Радост. Двамата използват, че малкият им син Георги е при баба и дядо в Царево.
Халфът и бившата Мис Национален отбор по футбол решиха да започнат бизнеса след окончателното си прибиране в родината. Семейството се завърна в началото на година, след като Костадинов подписа с "Левски" за втори път в кариерата си. Преди това той игра в Израел, Русия и Кипър. Именно изкараните там пари двойката ще вложи в бизнес начинанието си.
Благодарение на него Радост и Георги се надяват да сбъднат и една от мечтите си - да си построят собствена къща. Сега семейството живее в апартамент. Тъй като и двамата са израснали в къщи съответно в Царево и Враца, искат да имат свободата на свой собствен дом. Но това все още е в по-далечните им планове.
Радост може да е от голяма помощ на съпруга си в бизнеса, след като завърши екоикономика в УНСС. Футболистът пък е дипломиран правист от Софийския университет. Самият той споделя, че е щял да бъде адвокат, ако не бе станал футболист.
"Баща ми е адвокат. Завърших право в СУ, така че бях на косъм да зарежа футбола и да се занимавам с право. Но, да. Най-вероятно щях да се развивам в тази посока", разкри Костадинов преди време, припомня "България Днес".
