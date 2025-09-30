Сподели close
Гел-лакът се превърна в едно от най-популярните решения за красив и траен маникюр. Той издържа седмици наред без да се лющи, запазвайки блясък и наситеност на цвета. Но когато дойде време за премахване, много хора се сблъскват с проблем – ако не се направи правилно, процесът може сериозно да увреди нокътната плочка. Резултатът често са изтънени, нацепени или сухи нокти, които се възстановяват трудно.

Тук е мястото, където ще разгледаме как да премахнете гел-лак в домашни условия безопасно, какви методи съществуват и как да се грижите за ноктите си след процедурата.

Защо е важно да премахваме гел-лак правилно?

Много жени прибягват до бързи и агресивни методи – например отлепване на лака с ръце или надраскване с остри предмети. Това изглежда лесно и удобно, но на практика е една от най-големите грешки.

Какво може да се случи при неправилно премахване:

Изтъняване на нокътната плочка

По-голяма склонност към чупене и разслояване

Болезнени наранявания около кутикулата

Загуба на естествен блясък и гладкост

По-бавно възстановяване на ноктите

Затова е важно да подходим с търпение и внимание, използвайки подходящите методи и средства.

Основни методи за премахване на гел-лак

1. Премахване с накисване в ацетон

Това е най-разпространеният метод и може да се направи у дома.

Необходими материали:

Чист ацетон или специална течност за премахване на гел-лак.

Памучни тампони

Алуминиево фолио

Пила за нокти с фин абразив

Дървена или метална шпатула за кутикули

Стъпки:

Леко изпилете горния слой на лака, за да се премахне топ-коута.

Напоете тампон с ацетон и го поставете върху нокътя.

Увийте пръста с фолио, за да се задържи течността.

Изчакайте 10–15 минути.

Внимателно премахнете фолиото и с помощта на шпатула свалете омекналия гел-лак.

Ако има остатъци, повторете процеса за още 5 минути, вместо да търкате силно.

Съвет: Използвайте масла за кутикули или кремове след процедурата, защото ацетонът изсушава ноктите.

2. Премахване чрез пилене (файлиране)

Този метод е подходящ, ако не искате да използвате ацетон.

Стъпки:

С пила за нокти започнете да премахвате горния слой на гел-лака.

Работете бавно и внимателно, без да натискате прекалено.

Спрете, когато стигнете до естествения нокът.

Предимство: Без химикали.

Недостатък: Изисква повече време и търпение, а неправилното пилене може да изтъни ноктите.

3. Комбиниран метод

В салоните често се използва комбинация – първо се изпилява повърхността, след което остатъците се отстраняват с ацетон. Това съкращава времето и минимизира излагането на химикали.

Какво да не правите никога?

Не отлепвайте гел-лака с нокти или зъби.

Не използвайте остри предмети (ножици, ножчета).

Не бързайте – колкото повече сила използвате, толкова повече се уврежда нокътят.

Грижа за ноктите след премахване на гел-лак

След като лака е премахнат, ноктите често изглеждат сухи и чувствителни. Това е напълно нормално, но правилната грижа може да ускори възстановяването.

1. Хидратация

Използвайте масла за кутикули (например бадемово, арганово или масло от жожоба).

Нанасяйте подхранващ крем за ръце и нокти всеки ден.

2. Укрепване

Използвайте лакове за заздравяване, съдържащи кератин, калций или витамини.

Приемайте храни, богати на биотин, цинк и витамин Е – яйца, ядки, риба.

3. Почивка от гел-лак

Дайте на ноктите си поне 1–2 седмици почивка между поставянето на нов гел-лак.

В този период може да използвате обикновен безцветен лак, основа за лак или да оставите ноктите "голи“.

4. Правилно оформяне

Подпилете ноктите с мека пила, за да избегнете нацепване.

Избягвайте рязане на кутикулите – само ги избутвайте внимателно.

Професионално премахване – струва ли си?

Ако не се чувствате уверена, най-добрият вариант е да посетите професионален салон. Там използват висококачествени продукти и апаратура, например електрически пили, които премахват гел-лака по-бързо и щадящо, пише ezine.bg.

Да, процедурата струва малко повече, но често е по-безопасна и щади ноктите.

Премахването на гел-лак не е сложно, но изисква търпение и правилни методи. Независимо дали ще изберете ацетон, пилене или комбинация, важно е да бъдете внимателна и да се грижите за ноктите си след процедурата.

С подходяща грижа и почивка, вашите нокти ще останат здрави, гладки и красиви – готови за следващия стилен маникюр.