Гел-лакът се превърна в едно от най-популярните решения за красив и траен маникюр. Той издържа седмици наред без да се лющи, запазвайки блясък и наситеност на цвета. Но когато дойде време за премахване, много хора се сблъскват с проблем – ако не се направи правилно, процесът може сериозно да увреди нокътната плочка. Резултатът често са изтънени, нацепени или сухи нокти, които се възстановяват трудно.Тук е мястото, където ще разгледаме как да премахнете гел-лак в домашни условия безопасно, какви методи съществуват и как да се грижите за ноктите си след процедурата.Много жени прибягват до бързи и агресивни методи – например отлепване на лака с ръце или надраскване с остри предмети. Това изглежда лесно и удобно, но на практика е една от най-големите грешки.Какво може да се случи при неправилно премахване:Изтъняване на нокътната плочкаПо-голяма склонност към чупене и разслояванеБолезнени наранявания около кутикулатаЗагуба на естествен блясък и гладкостПо-бавно възстановяване на ноктитеЗатова е важно да подходим с търпение и внимание, използвайки подходящите методи и средства.Това е най-разпространеният метод и може да се направи у дома.Чист ацетон или специална течност за премахване на гел-лак.Памучни тампониАлуминиево фолиоПила за нокти с фин абразивДървена или метална шпатула за кутикулиЛеко изпилете горния слой на лака, за да се премахне топ-коута.Напоете тампон с ацетон и го поставете върху нокътя.Увийте пръста с фолио, за да се задържи течността.Изчакайте 10–15 минути.Внимателно премахнете фолиото и с помощта на шпатула свалете омекналия гел-лак.Ако има остатъци, повторете процеса за още 5 минути, вместо да търкате силно.: Използвайте масла за кутикули или кремове след процедурата, защото ацетонът изсушава ноктите.Този метод е подходящ, ако не искате да използвате ацетон.С пила за нокти започнете да премахвате горния слой на гел-лака.Работете бавно и внимателно, без да натискате прекалено.Спрете, когато стигнете до естествения нокът.: Без химикали.: Изисква повече време и търпение, а неправилното пилене може да изтъни ноктите.В салоните често се използва комбинация – първо се изпилява повърхността, след което остатъците се отстраняват с ацетон. Това съкращава времето и минимизира излагането на химикали.Какво да не правите никога?Не отлепвайте гел-лака с нокти или зъби.Не използвайте остри предмети (ножици, ножчета).Не бързайте – колкото повече сила използвате, толкова повече се уврежда нокътят.След като лака е премахнат, ноктите често изглеждат сухи и чувствителни. Това е напълно нормално, но правилната грижа може да ускори възстановяването.Използвайте масла за кутикули (например бадемово, арганово или масло от жожоба).Нанасяйте подхранващ крем за ръце и нокти всеки ден.Използвайте лакове за заздравяване, съдържащи кератин, калций или витамини.Приемайте храни, богати на биотин, цинк и витамин Е – яйца, ядки, риба.Дайте на ноктите си поне 1–2 седмици почивка между поставянето на нов гел-лак.В този период може да използвате обикновен безцветен лак, основа за лак или да оставите ноктите "голи“.Подпилете ноктите с мека пила, за да избегнете нацепване.Избягвайте рязане на кутикулите – само ги избутвайте внимателно.Ако не се чувствате уверена, най-добрият вариант е да посетите професионален салон. Там използват висококачествени продукти и апаратура, например електрически пили, които премахват гел-лака по-бързо и щадящо, пише ezine.bg.Да, процедурата струва малко повече, но често е по-безопасна и щади ноктите.Премахването на гел-лак не е сложно, но изисква търпение и правилни методи. Независимо дали ще изберете ацетон, пилене или комбинация, важно е да бъдете внимателна и да се грижите за ноктите си след процедурата.С подходяща грижа и почивка, вашите нокти ще останат здрави, гладки и красиви – готови за следващия стилен маникюр.