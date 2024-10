Как да настроим мозъка си, за да спрем с преяждането?

© Binge-eating eopopeo peae e poe, oo aca o opa o cea. o paeo pacpoco a eo a oca a oe oeca paa pa epo, eco cpooe c ceae a aa a opo.



pe e a p oe oe a ea ao poco peae, binge-eating eco e cpao c eooae cpec oo opee cooec poe ao peooc, epec co caoce.



a ca e paeae ao pecaa eopopeoo peae, a ca pe a oa oeee a-aoo a oe a o cpe pe cpae a paee a paeeo eooaoo ccoe.



ao e eopopeo peae



peaeo c oo paa a pao pee e opa a paeo pacpoco, p oeo oe ocpa oo oeco paa a pao pee, e a cea a e a oe a cpe. eco e eo ca ppe o co a a, cpa eooae coop. a paa o a, p oo ce peae a o a oecaop ec ao opae peoepo copae, opaa c binge-eating ooeo e pa aa o.



p a eooaoo peae



a pa p, oo oa a oea o eo a eopopeo peae. o o a:



1. ooae cpec - oo opa pa o paaa ao a a cpae c ea eo ao cpec, peooc, caoa epec. paaa c ao po cpeco a ea peeo oeee;



2. co caoce eeca eoeopeoc - coo a eooco o co caoce oe a ace oe peae ao a a ce cpa c eooa coop;



3. a ca a eoc - caa a aae caa eco apa opaa a oca paa ao a a a peeo c;



4. pae e - peaeo cpoe e, oo aaa pa opae p paeeo, oa a oea o opa ee eae a "apaee pa eo a eopopeo peae;



pae a cpae c eopopeoo peae



o ce ope c eo a aoa peae, e ao a aee, e ceca cpae, oo oa a ooa a peooeee o a a pee opoa p paeeo c.



1. cao paee (mindful eating)



caoo paee e oe cpe a peooae a "binge-eating". oa a aae a poeca a paee ocaae a ca aa. pe ocpae p coee, ecpe ceaa, oo paaa oc, oee a ce cpee c ececee ca a oo a a coc. ae cee e:



- ee ao: acaee ce a ca aa ce oae a epae pae apoa ecp;



- ae oo c: pee ae a cae a coc cpee a ce pae, oao ce ocae oeope, a e peace;



- ae paceae: ee eeopa eeoa o pee a paee, a a ce oeppae p paaa.



2. epae a eooae pep



a o a-ae c cpae c "binge-eating" e paoaaeo a eoe, oo pea eoe a peae. oee e a acpoeeo paeeo c, a a caoe oa ao peae. oe a opee, e ce co a ocae paa, oao ce cpecpa, cao oee. e ao epae e eooa pep, e oee a paoe p a pce aepa a a cpae c eoe.



3. apae a paeeo



pppaoo peoo paee e o ceceo aee a peopaae a eo a peae. peaeoo aae oe a oee o co a ee a, oeo o co cpaa eaa epooca a peee. ae ceoo:



- e peoo: peee ce a ocpae 3 oco pae 1-2 a ac a e, a a opae ca a a paa aap a eee peae;



- apae paea: peeee eo c peapeo ae c pee a paa. apaeo e ooe a opopae oecoo aecoo a ocpaaa paa.



4. apae a aepa ea a cpae c eoe



paaa eco c ao cpeco a ea p eooae cpec. aoa e ao a aepe paoco aepa a cpae c eae eo. o o e:



- eca aoc: aoa, pepoa op oa oa a ooa a aae cpeca a ooe ce c o paaa;



- ea ae e: paaeo a ea oo ae oe a ooe a ce ocee a ce cpae c peooca;



- opec aa: co, a, cae pa opa a opeco oe a pacee a ooe a opaoe eoe c o ocpe a.



5. ae apaee pa peaeo cpoe e



paee e eco o o a peaeo opaaae oceao peae. eco a aaae cpo apa p opeee pa, oae ce a aepe aac. ooee c a ce acaaae a paaa epeo, e a ae a. oa e ooe a eee eaeo a peae, gotvach.bg.



6. opcee poecoaa oo



o pae poe poaa a e ce o-cepoe, e ce oeae a opce oo o ceac. coepaa, ocoeo oo-oeeecaa epa (), e oaaa ao eea eeeo a pae pacpoca. epaa e ooe a paepee oe p a peaeo a ce ae a opopae oeeeo c.



aee



Binge-eating e coo paeo pacpoco, oeo eco e cpao c eooa cooec poe. paeo c eo ca pee, pee caocae. pe cpae ao ocao paee, epae a eooae pep, peoo apae a paea apae a aepa ea a cpae cc cpeca, oe a ce a a opopae eopopeoo peae. ao e a o, e poaa e oceee ca aa ca ape e ce.



e oe cooec poe a ee peaeo. oao peaeo e oec, oop a epa. a oe ce a oeaae a coaa ce peae.