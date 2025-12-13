Как да приготвим правилно кисело зеле?
Една седмица след като е сложил зелето да втасва, Кили вече откровено се шегува с процеса.
"Продухване ли е, обдухване ли е – направо устата ме заболя. Изтръпват ми бузите“, смее се той пред камерата.
Кили е от подножието на Килиманджаро, но днес живее във Велики Преслав и се е превърнал в местна атракция с необичайния си метод за приготвяне на кисело зеле. За всички, които не искат да се занимават с канелки или маркучи, той предлага прост, но ефективен "лайф хак“. Съставките, които Кили използва, не са съвсем традиционни за българската трапеза.
"Освен зелето съм сложил цвекло, моркови, ябълки и царевица. Оказва се, че в различни места в България по различен начин го правят“, разказва пред NOVA с интерес Кили.
Оказва се, че бидонът с кисело зеле далеч не е нещо ново за него. "Киселото зеле не е само българско ястие. В Азия правят, но го наричат кимчи,в Африка също се прави кисело зеле.
Танзаниецът бързо е открил и друга тайна – силата на зелевия сок.
"Когато предната нощ малко си прекалил с чашката, действа добре", обясни той.
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
