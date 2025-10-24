ЗАРЕЖДАНЕ...
Как дa се погрижим за "шлифера" при лошо време
Акумулаторът е сърцето на автомобила – ниските температури я натоварват максимално. Един бърз преглед на напрежението и клемите може да спести сутрешни главоболия, особено ако акумулаторът е на повече от четири години.
Гумите са следващият важен детайл. Зимните гуми не са просто препоръчителни – те гарантират сцепление и безопасност. Проверете грайфера и налягането, а ако имате възможност, запасете малко течност за чистачки с зимна формула – ледът и кишата не прощават.
Не подценявайте течностите: антифризът трябва да е подходящ за ниските температури, а течността за чистачки да предпазва стъклото от замръзване. Чисто и ясно стъкло означава безопасност.
Светлините също играят роля – късата зима значи повече път в мрак. Проверете фаровете, мигачите и стоповете, а няколко резервни крушки и кабели за ток могат да спасят деня при малки инциденти.
Някои допълнителни хитринки също имат значение. Одеяло, фенерче, малко ръчни инструменти и дори щипки за сняг могат да превърнат всяко пътуване в сигурно и по-спокойно преживяване, съветва "Фокус".
В крайна сметка, зимата не прощава на неподготвените. Малко внимание към детайлите, гарантира не само комфорт и топлина, но и спокойствие на пътя. Колата е готова за студените дни – и вие също.
