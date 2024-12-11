Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Äðóãè
Êèíî è ôèëìè
Êóëòóðíè
Ëè÷íîñòè
Ìóçèêà
Êóëèíàðíè
Êàê äà ñâåäåì äî ìèíèìóì áîëåçíåíèòå êðàìïè â êðàéíèöèòå?
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 09:30Êîìåíòàðè (1)215
©
Êðàìïèòå íà êðàêàòà ñà ÷åñòî ñðåùàí ïðîáëåì, êîéòî ìîæå äà âàðèðà îò ëåêî äðàçíåù äî èíâàëèäèçèðàù. Êðàìïèòå ïðåäñòàâëÿâàò íåâîëåâè è áîëåçíåíè êîíòðàêöèè íà ìóñêóëèòå, íàé-÷åñòî íà ïðàñöèòå, ñòúïàëàòà èëè áåäðàòà. Ìàêàð ÷å îáèêíîâåíî íå ñà ñâúðçàíè ñúñ ñåðèîçíè çàáîëÿâàíèÿ, êðàìïèòå ìîãàò çíà÷èòåëíî äà íàðóøàò êà÷åñòâîòî íà æèâîò, îñîáåíî àêî ñå ïðîÿâÿâàò ÷åñòî èëè ñà èçêëþ÷èòåëíî áîëåçíåíè.

Êàêâè ñà ìåõàíèçìèòå íà âúçíèêâàíå íà êðàìïèòå íà êðàêàòà?

Êðàìïèòå íà êðàêàòà ìîãàò äà áúäàò ïðåäèçâèêàíè îò ðàçëè÷íè ôàêòîðè, êàòî:

– Äåõèäðàòàöèÿ è åëåêòðîëèòåí äèñáàëàíñ (äåôèöèò íà ìàãíåçèé, êàëèé èëè êàëöèé);

– Ïðåêîìåðíà ôèçè÷åñêà àêòèâíîñò, îñîáåíî ïðè íåäîñòàòú÷íî çàãðÿâàíå;

– Ñúäîâè ïðîáëåìè, êàòî õðîíè÷íà âåíîçíà íåäîñòàòú÷íîñò èëè ïåðèôåðíà àðòåðèàëíà áîëåñò;

– Íåâðîëîãè÷íè ðàçñòðîéñòâà, êàòî ïåðèôåðíà íåâðîïàòèÿ èëè ãðúáíà÷íè çàáîëÿâàíèÿ;

– Ìåäèêàìåíòè, âêëþ÷èòåëíî äèóðåòèöè, ñòàòèíè è íÿêîè àíòèïñèõîòèöè.

Êðàìïèòå ÷åñòî ñå ïîÿâÿâàò íîùåì è ìîãàò äà íàðóøàò ñúíÿ, êîåòî äîïúëíèòåëíî óòåæíÿâà ñúñòîÿíèåòî.

Êàêâè ñà ïîäõîäèòå çà ëå÷åíèå íà êðàìïèòå íà êðàêàòà?

Òåðàïèÿòà çà êðàìïè íà êðàêàòà âêëþ÷âà êàêòî ìåäèêàìåíòîçíè, òàêà è íåìåäèêàìåíòîçíè ïîäõîäè. Ëåêàðñòâàòà ÷åñòî ñå èçïîëçâàò â ñëó÷àèòå, êîãàòî íåìåäèêàìåíòîçíèòå ìåòîäè, êàòî ñòðå÷èíã è õèäðàòàöèÿ, ñà íåäîñòàòú÷íè.

Ìàãíåçèåâè äîáàâêè

Ìàãíåçèÿò èãðàå êëþ÷îâà ðîëÿ â ìóñêóëíàòà ôóíêöèÿ, êàòî ðåãóëèðà íåðâíî-ìóñêóëíàòà âúçáóäèìîñò. Íÿêîëêî ïðîó÷âàíèÿ ïîêàçâàò, ÷å ìàãíåçèåâèòå äîáàâêè ìîãàò äà áúäàò åôåêòèâíè çà íàìàëÿâàíå íà ÷åñòîòàòà è òåæåñòòà íà êðàìïèòå, îñîáåíî â ñëó÷àè íà äåôèöèò íà ìàãíåçèé, áðåìåííîñò è íàïðåäíàëà âúçðàñò.

Ñèñòåìàòè÷åí ïðåãëåä îò 2020 ã. óñòàíîâÿâà, ÷å ìàãíåçèÿò å ïî-åôåêòèâåí ïðè ñïåöèôè÷íè ãðóïè îò íàñåëåíèåòî (íàïðèìåð áðåìåííè), îòêîëêîòî ïðè îáùàòà ïîïóëàöèÿ. Îáèêíîâåíî ïðåïîðú÷âàíàòà äîçà å 300-500 ìã äíåâíî, íî òÿ ìîæå äà âàðèðà â çàâèñèìîñò îò èíäèâèäóàëíèòå íóæäè.

Êàëèé è êàëöèé

Äåôèöèòúò íà êàëèé è êàëöèé ñúùî ìîæå äà äîïðèíåñå çà ïîÿâàòà íà êðàìïè. Êàëèåâèòå äîáàâêè ñå ïðåäïèñâàò ðÿäêî, òúé êàòî â ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò ñëó÷àèòå äîñòàòú÷íî êàëèé ñå íàáàâÿ ÷ðåç õðàíàòà. Ïðè äåôèöèò íà êàëöèé ñå èçïîëçâàò êàëöèåâè äîáàâêè èëè êîìáèíèðàíè ïðåïàðàòè. Ïðîó÷âàíèÿòà âúðõó åôåêòèâíîñòòà íà êàëèåâèòå äîáàâêè ñà îãðàíè÷åíè, âúïðåêè òîâà ñå ñìÿòà, ÷å òå ìîãàò äà ïîìîãíàò ïðè ñïåöèôè÷íè ñúñòîÿíèÿ êàòî õèïîêàëèåìèÿ. Íåîáõîäèìî å îáà÷å äà áúäå âçåòî ïîä âíèìàíèå, ÷å èçëèøúêúò íà êàëöèé èëè êàëèé å âúçìîæíî äà ïðè÷èíè ñåðèîçíè íåæåëàíè ðåàêöèè, êàòî àðèòìèè.

Õèíèíîâ ñóëôàò

Õèíèíúò å åäíî îò íàé-ñòàðèòå ëåêàðñòâà, èçïîëçâàíè çà ëå÷åíèå íà êðàìïè íà êðàêàòà. Òîé äåéñòâà ÷ðåç íàìàëÿâàíå íà íåðâíàòà âúçáóäèìîñò â ìóñêóëèòå, êîåòî ïðåäîòâðàòÿâà íåêîíòðîëèðàíè êîíòðàêöèè. Õèíèíúò å åôåêòèâåí çà íàìàëÿâàíå íà ÷åñòîòàòà è òåæåñòòà íà êðàìïèòå, íî èìà ñåðèîçíè ñòðàíè÷íè åôåêòè, âêëþ÷èòåëíî òðîìáîöèòîïåíèÿ, áúáðå÷íà íåäîñòàòú÷íîñò è ñúðäå÷íè àðèòìèè. Çàðàäè ðèñêîâåòå õèíèíúò ñå ïðåïîðú÷âà ñàìî ïðè òåæêè ñëó÷àè, êîãàòî äðóãè ëå÷åíèÿ ñà íååôåêòèâíè.

Ìóñêóëíè ðåëàêñàíòè

Ìóñêóëíèòå ðåëàêñàíòè êàòî áàêëîôåí è ìåòîêàðáàìîë ïîíÿêîãà ñå èçïîëçâàò çà îáëåê÷àâàíå íà êðàìïè, îñîáåíî êîãàòî òå ñà ñâúðçàíè ñ íåâðîëîãè÷íè íàðóøåíèÿ. Òå íàìàëÿâàò ìóñêóëíèÿ òîíóñ è íåðâíî-ìóñêóëíàòà âúçáóäèìîñò. Ðèñêîâåòå îò óïîòðåáàòà íà ìóñêóëíè ðåëàêñàíòè ñà ñâúðçàíè ñ íåæåëàíè ðåàêöèè, êîèòî âêëþ÷âàò ñúíëèâîñò, çàìàÿíîñò è ìóñêóëíà ñëàáîñò.

Âèòàìèí D

Íåäîñòèãúò íà âèòàìèí D å ñâúðçàí ñ ìóñêóëíà ñëàáîñò è êðàìïè íà êðàêàòà. Äîïúëíèòåëíèÿò ïðèåì íà âèòàìèí D ìîæå äà ïîìîãíå çà ïîäîáðÿâàíå íà ìóñêóëíàòà ôóíêöèÿ, îñîáåíî ïðè ñëó÷àè íà âå÷å óñòàíîâåí äåôèöèò. Ðàíäîìèçèðàíè êîíòðîëèðàíè ïðîó÷âàíèÿ ïîêàçâàò, ÷å âèòàìèí D ìîæå äà íàìàëè ÷åñòîòàòà íà êðàìïèòå ïðè âúçðàñòíèòå. Ïðåïîðú÷âàíàòà äíåâíà äîçà âàðèðà ìåæäó 800 è 2000 IU;

Àíòèêîíâóëñàíòè

Àíòèêîíâóëñàíòèòå êàòî ãàáàïåíòèí è ïðåãàáàëèí ñà åôåêòèâíè ïðè ëå÷åíèå íà êðàìïè íà êðàêàòà, ñâúðçàíè ñ ïåðèôåðíà íåâðîïàòèÿ èëè äðóãè íåâðîëîãè÷íè íàðóøåíèÿ. Àíòèêîíâóëñàíòèòå ìîäóëèðàò íåðâíèòå èìïóëñè, êîèòî ïðè÷èíÿâàò ìóñêóëíè ñïàçìè. Îáèêíîâåíî òåçè ìåäèêàìåíòè ñå ïðåäïèñâàò â ñëó÷àè íà ñïåöèôè÷íè ñúñòîÿíèÿ, êîèòî âîäÿò äî õðîíè÷íè êðàìïè.

Áàëàíñ íà åëåêòðîëèòèòå ïðè óïîòðåáà íà äèóðåòèöè

Äèóðåòèöèòå, èçïîëçâàíè çà ëå÷åíèå íà õèïåðòîíèÿ èëè ñúðäå÷íà íåäîñòàòú÷íîñò, ìîãàò äà ïðåäèçâèêàò åëåêòðîëèòåí äèñáàëàíñ, êîéòî óâåëè÷àâà ðèñêà îò ïîÿâàòà íà êðàìïè. Â òàêèâà ñëó÷àè êîðåêöèÿòà íà åëåêòðîëèòèòå (êàëèé è ìàãíåçèé) å êëþ÷îâà.

Êîè äðóãè ìåòîäè íà ëå÷åíèå å âúçìîæíî äà ïîìîãíàò ïðè êðàìïè íà êðàêàòà?

Ëåêàðñòâàòà ÷åñòî ñà ïî-åôåêòèâíè, êîãàòî ñå êîìáèíèðàò ñ íåìåäèêàìåíòîçíè ïîäõîäè:

Ðåäîâåí ñòðå÷èíã. Óïðàæíåíèÿòà çà ðàçòÿãàíå íà ìóñêóëèòå ïðåäè ñúí ìîãàò äà íàìàëÿò ÷åñòîòàòà íà íîùíèòå êðàìïè;

Õèäðàòàöèÿ. Ïîääúðæàíåòî íà àäåêâàòåí ïðèåì íà òå÷íîñòè ïðåäîòâðàòÿâà äåõèäðàòàöèÿòà è åëåêòðîëèòíèÿ äèñáàëàíñ;

Òîïëèííà òåðàïèÿ. Òîïëè êîìïðåñè ìîãàò äà îòïóñíàò ìóñêóëèòå è äà îáëåê÷àò ñïàçìèòå.

Ïîäõîäúò êúì ëå÷åíèåòî íà êðàìïè íà êðàêàòà òðÿáâà äà áúäå ïåðñîíàëèçèðàí. ×åñòî ñå êîìáèíèðàò ìåäèêàìåíòîçíè è íåìåäèêàìåíòîçíè òåðàïèè, êàòî ôîêóñúò ïîïàäà âúðõó îñíîâíàòà ïðè÷èíà çà âúçíèêâàíåòî íà êðàìïèòå íà êðàêàòà, ïèøå Puls.bg . Íàïðèìåð, àêî òå ñà ñâúðçàíè ñ äèàáåòíà íåâðîïàòèÿ, ëå÷åíèåòî íà äèàáåòà ìîæå äà áúäå îò êëþ÷îâî çíà÷åíèå. Êîíñóëòàöèÿòà ñ ëåêàð å âàæíà çà ïîñòàâÿíåòî íà ïðàâèëíàòà äèàãíîçà è ïðåäïèñâàíåòî íà ïîäõîäÿùî ëå÷åíèå.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Aíîíèìåí
ïðåäè 55 ìèí.
0
 
 
Åäèí áàíàí è äâå êèâè è äâå ñåäìèöè áåç ïðîáëåì. À âèå ñè ïèåòå õàï÷åòà. ðŸ˜€
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Äåêåìâðè 2024 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2024/2025 ã.
51-îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå
Áþäæåò 2025
Çèìà 2024/2025 ã.
Ìîáèëíèòå îïåðàòîðè âäèãàò ìåñå÷íèòå àáîíàìåíòè
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâÿ Îáùèíà Âàðíà ñ îâëàäÿâàíåòî íà ïîñëåäèöèòå îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:

Çà êîíòàêòè:

òåë.: 0888 53 26 24

novini@varna24.bg

Çà ðåêëàìà:

Òàðèôè (âèæ)
Äîãîâîðè èçáîðè 2024

òåë.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - CurrentCopyrightYear Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: