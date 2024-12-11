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|Êàê äà ñâåäåì äî ìèíèìóì áîëåçíåíèòå êðàìïè â êðàéíèöèòå?
Êàêâè ñà ìåõàíèçìèòå íà âúçíèêâàíå íà êðàìïèòå íà êðàêàòà?
Êðàìïèòå íà êðàêàòà ìîãàò äà áúäàò ïðåäèçâèêàíè îò ðàçëè÷íè ôàêòîðè, êàòî:
– Äåõèäðàòàöèÿ è åëåêòðîëèòåí äèñáàëàíñ (äåôèöèò íà ìàãíåçèé, êàëèé èëè êàëöèé);
– Ïðåêîìåðíà ôèçè÷åñêà àêòèâíîñò, îñîáåíî ïðè íåäîñòàòú÷íî çàãðÿâàíå;
– Ñúäîâè ïðîáëåìè, êàòî õðîíè÷íà âåíîçíà íåäîñòàòú÷íîñò èëè ïåðèôåðíà àðòåðèàëíà áîëåñò;
– Íåâðîëîãè÷íè ðàçñòðîéñòâà, êàòî ïåðèôåðíà íåâðîïàòèÿ èëè ãðúáíà÷íè çàáîëÿâàíèÿ;
– Ìåäèêàìåíòè, âêëþ÷èòåëíî äèóðåòèöè, ñòàòèíè è íÿêîè àíòèïñèõîòèöè.
Êðàìïèòå ÷åñòî ñå ïîÿâÿâàò íîùåì è ìîãàò äà íàðóøàò ñúíÿ, êîåòî äîïúëíèòåëíî óòåæíÿâà ñúñòîÿíèåòî.
Êàêâè ñà ïîäõîäèòå çà ëå÷åíèå íà êðàìïèòå íà êðàêàòà?
Òåðàïèÿòà çà êðàìïè íà êðàêàòà âêëþ÷âà êàêòî ìåäèêàìåíòîçíè, òàêà è íåìåäèêàìåíòîçíè ïîäõîäè. Ëåêàðñòâàòà ÷åñòî ñå èçïîëçâàò â ñëó÷àèòå, êîãàòî íåìåäèêàìåíòîçíèòå ìåòîäè, êàòî ñòðå÷èíã è õèäðàòàöèÿ, ñà íåäîñòàòú÷íè.
Ìàãíåçèåâè äîáàâêè
Ìàãíåçèÿò èãðàå êëþ÷îâà ðîëÿ â ìóñêóëíàòà ôóíêöèÿ, êàòî ðåãóëèðà íåðâíî-ìóñêóëíàòà âúçáóäèìîñò. Íÿêîëêî ïðîó÷âàíèÿ ïîêàçâàò, ÷å ìàãíåçèåâèòå äîáàâêè ìîãàò äà áúäàò åôåêòèâíè çà íàìàëÿâàíå íà ÷åñòîòàòà è òåæåñòòà íà êðàìïèòå, îñîáåíî â ñëó÷àè íà äåôèöèò íà ìàãíåçèé, áðåìåííîñò è íàïðåäíàëà âúçðàñò.
Ñèñòåìàòè÷åí ïðåãëåä îò 2020 ã. óñòàíîâÿâà, ÷å ìàãíåçèÿò å ïî-åôåêòèâåí ïðè ñïåöèôè÷íè ãðóïè îò íàñåëåíèåòî (íàïðèìåð áðåìåííè), îòêîëêîòî ïðè îáùàòà ïîïóëàöèÿ. Îáèêíîâåíî ïðåïîðú÷âàíàòà äîçà å 300-500 ìã äíåâíî, íî òÿ ìîæå äà âàðèðà â çàâèñèìîñò îò èíäèâèäóàëíèòå íóæäè.
Êàëèé è êàëöèé
Äåôèöèòúò íà êàëèé è êàëöèé ñúùî ìîæå äà äîïðèíåñå çà ïîÿâàòà íà êðàìïè. Êàëèåâèòå äîáàâêè ñå ïðåäïèñâàò ðÿäêî, òúé êàòî â ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò ñëó÷àèòå äîñòàòú÷íî êàëèé ñå íàáàâÿ ÷ðåç õðàíàòà. Ïðè äåôèöèò íà êàëöèé ñå èçïîëçâàò êàëöèåâè äîáàâêè èëè êîìáèíèðàíè ïðåïàðàòè. Ïðîó÷âàíèÿòà âúðõó åôåêòèâíîñòòà íà êàëèåâèòå äîáàâêè ñà îãðàíè÷åíè, âúïðåêè òîâà ñå ñìÿòà, ÷å òå ìîãàò äà ïîìîãíàò ïðè ñïåöèôè÷íè ñúñòîÿíèÿ êàòî õèïîêàëèåìèÿ. Íåîáõîäèìî å îáà÷å äà áúäå âçåòî ïîä âíèìàíèå, ÷å èçëèøúêúò íà êàëöèé èëè êàëèé å âúçìîæíî äà ïðè÷èíè ñåðèîçíè íåæåëàíè ðåàêöèè, êàòî àðèòìèè.
Õèíèíîâ ñóëôàò
Õèíèíúò å åäíî îò íàé-ñòàðèòå ëåêàðñòâà, èçïîëçâàíè çà ëå÷åíèå íà êðàìïè íà êðàêàòà. Òîé äåéñòâà ÷ðåç íàìàëÿâàíå íà íåðâíàòà âúçáóäèìîñò â ìóñêóëèòå, êîåòî ïðåäîòâðàòÿâà íåêîíòðîëèðàíè êîíòðàêöèè. Õèíèíúò å åôåêòèâåí çà íàìàëÿâàíå íà ÷åñòîòàòà è òåæåñòòà íà êðàìïèòå, íî èìà ñåðèîçíè ñòðàíè÷íè åôåêòè, âêëþ÷èòåëíî òðîìáîöèòîïåíèÿ, áúáðå÷íà íåäîñòàòú÷íîñò è ñúðäå÷íè àðèòìèè. Çàðàäè ðèñêîâåòå õèíèíúò ñå ïðåïîðú÷âà ñàìî ïðè òåæêè ñëó÷àè, êîãàòî äðóãè ëå÷åíèÿ ñà íååôåêòèâíè.
Ìóñêóëíè ðåëàêñàíòè
Ìóñêóëíèòå ðåëàêñàíòè êàòî áàêëîôåí è ìåòîêàðáàìîë ïîíÿêîãà ñå èçïîëçâàò çà îáëåê÷àâàíå íà êðàìïè, îñîáåíî êîãàòî òå ñà ñâúðçàíè ñ íåâðîëîãè÷íè íàðóøåíèÿ. Òå íàìàëÿâàò ìóñêóëíèÿ òîíóñ è íåðâíî-ìóñêóëíàòà âúçáóäèìîñò. Ðèñêîâåòå îò óïîòðåáàòà íà ìóñêóëíè ðåëàêñàíòè ñà ñâúðçàíè ñ íåæåëàíè ðåàêöèè, êîèòî âêëþ÷âàò ñúíëèâîñò, çàìàÿíîñò è ìóñêóëíà ñëàáîñò.
Âèòàìèí D
Íåäîñòèãúò íà âèòàìèí D å ñâúðçàí ñ ìóñêóëíà ñëàáîñò è êðàìïè íà êðàêàòà. Äîïúëíèòåëíèÿò ïðèåì íà âèòàìèí D ìîæå äà ïîìîãíå çà ïîäîáðÿâàíå íà ìóñêóëíàòà ôóíêöèÿ, îñîáåíî ïðè ñëó÷àè íà âå÷å óñòàíîâåí äåôèöèò. Ðàíäîìèçèðàíè êîíòðîëèðàíè ïðîó÷âàíèÿ ïîêàçâàò, ÷å âèòàìèí D ìîæå äà íàìàëè ÷åñòîòàòà íà êðàìïèòå ïðè âúçðàñòíèòå. Ïðåïîðú÷âàíàòà äíåâíà äîçà âàðèðà ìåæäó 800 è 2000 IU;
Àíòèêîíâóëñàíòè
Àíòèêîíâóëñàíòèòå êàòî ãàáàïåíòèí è ïðåãàáàëèí ñà åôåêòèâíè ïðè ëå÷åíèå íà êðàìïè íà êðàêàòà, ñâúðçàíè ñ ïåðèôåðíà íåâðîïàòèÿ èëè äðóãè íåâðîëîãè÷íè íàðóøåíèÿ. Àíòèêîíâóëñàíòèòå ìîäóëèðàò íåðâíèòå èìïóëñè, êîèòî ïðè÷èíÿâàò ìóñêóëíè ñïàçìè. Îáèêíîâåíî òåçè ìåäèêàìåíòè ñå ïðåäïèñâàò â ñëó÷àè íà ñïåöèôè÷íè ñúñòîÿíèÿ, êîèòî âîäÿò äî õðîíè÷íè êðàìïè.
Áàëàíñ íà åëåêòðîëèòèòå ïðè óïîòðåáà íà äèóðåòèöè
Äèóðåòèöèòå, èçïîëçâàíè çà ëå÷åíèå íà õèïåðòîíèÿ èëè ñúðäå÷íà íåäîñòàòú÷íîñò, ìîãàò äà ïðåäèçâèêàò åëåêòðîëèòåí äèñáàëàíñ, êîéòî óâåëè÷àâà ðèñêà îò ïîÿâàòà íà êðàìïè. Â òàêèâà ñëó÷àè êîðåêöèÿòà íà åëåêòðîëèòèòå (êàëèé è ìàãíåçèé) å êëþ÷îâà.
Êîè äðóãè ìåòîäè íà ëå÷åíèå å âúçìîæíî äà ïîìîãíàò ïðè êðàìïè íà êðàêàòà?
Ëåêàðñòâàòà ÷åñòî ñà ïî-åôåêòèâíè, êîãàòî ñå êîìáèíèðàò ñ íåìåäèêàìåíòîçíè ïîäõîäè:
Ðåäîâåí ñòðå÷èíã. Óïðàæíåíèÿòà çà ðàçòÿãàíå íà ìóñêóëèòå ïðåäè ñúí ìîãàò äà íàìàëÿò ÷åñòîòàòà íà íîùíèòå êðàìïè;
Õèäðàòàöèÿ. Ïîääúðæàíåòî íà àäåêâàòåí ïðèåì íà òå÷íîñòè ïðåäîòâðàòÿâà äåõèäðàòàöèÿòà è åëåêòðîëèòíèÿ äèñáàëàíñ;
Òîïëèííà òåðàïèÿ. Òîïëè êîìïðåñè ìîãàò äà îòïóñíàò ìóñêóëèòå è äà îáëåê÷àò ñïàçìèòå.
Ïîäõîäúò êúì ëå÷åíèåòî íà êðàìïè íà êðàêàòà òðÿáâà äà áúäå ïåðñîíàëèçèðàí. ×åñòî ñå êîìáèíèðàò ìåäèêàìåíòîçíè è íåìåäèêàìåíòîçíè òåðàïèè, êàòî ôîêóñúò ïîïàäà âúðõó îñíîâíàòà ïðè÷èíà çà âúçíèêâàíåòî íà êðàìïèòå íà êðàêàòà, ïèøå Puls.bg . Íàïðèìåð, àêî òå ñà ñâúðçàíè ñ äèàáåòíà íåâðîïàòèÿ, ëå÷åíèåòî íà äèàáåòà ìîæå äà áúäå îò êëþ÷îâî çíà÷åíèå. Êîíñóëòàöèÿòà ñ ëåêàð å âàæíà çà ïîñòàâÿíåòî íà ïðàâèëíàòà äèàãíîçà è ïðåäïèñâàíåòî íà ïîäõîäÿùî ëå÷åíèå.
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Aíîíèìåí
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ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Âàæíî ñúîáùåíèå îò ìîáèëåí îïåðàòîð êúì àáîíàòèòå âúâ Âàðíà è îáëàñòòà
13:47 / 09.12.2024
Òðàíñïîðòåí õàîñ âúâ Âàðíà òàçè ñóòðèí
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Îãðîìåí ïîæàð áóøóâà âúâ Âàðíà!
12:45 / 10.12.2024
Ïîìíèòå ëè òîâà ìÿñòî âúâ Âàðíà
08:30 / 09.12.2024
Ñúçäàòåëÿò íà Ðåòðî ìóçåÿ âúâ Âàðíà å èçïðàâåí ïðåä íàé-òåæêàòà áèòêà
12:28 / 09.12.2024
Îáùèíà Âàðíà èìà íîâ çàìåñòíèê-êìåò
15:51 / 09.12.2024
Êìåòúò íà Âàðíà ïîäàäå æàëáà â ñúäà ñðåùó ðåøåíèå íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò
15:57 / 09.12.2024
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